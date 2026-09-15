Συναγερμός στη Βαλτική: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Πιλότοι μαχητικών του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας.

Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός στη Βαλτική: Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
NEWSBOMB
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  • Μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κοντά στην πόλη Κάουνας.
  • Η Λιθουανία και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ διατηρούν υψηλή ετοιμότητα λόγω της αυξημένης επιθετικότητας στη Βαλτική και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
  • Το drone πιθανόν προήλθε από τη Λευκορωσία, αλλά η ακριβής προέλευσή του δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Το περιστατικό ενεργοποίησε συστήματα πολιτικής προστασίας στη Βίλνιους και προειδοποιήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων προς τους κατοίκους.
  • Η αύξηση παραβιάσεων εναέριου χώρου στη Βαλτική σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τεχνολογία ηλεκτρονικού πολέμου που επηρεάζει τις διαδρομές drones.
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Σε αμεση κινητοποίηση προχώρησαν οι δυνάμεις της Αεροπορικής Άμυνας του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, όταν ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας. Οι αρχές δήλωσαν ότι το drone πιθανότατα εισήλθε στη νότια Λιθουανία, κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη Κάουνας, από τη γειτονική Λευκορωσία λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, έγραψε σε δήλωσή του στο X: «Ένα drone που μόλις εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.Καθώς η Ρωσία εντείνει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας, μια τέτοια ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της».Η προέλευση του drone δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, δήλωσε εκπρόσωπος του εθνικού κέντρου διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας.

Το συμβάν προκάλεσε άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων πολιτικής προστασίας στην πρωτεύουσα Βίλνιους και τις γύρω περιοχές. Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων εστάλησαν επείγουσες προειδοποιήσεις για πιθανή αεροπορική εισβολή, καλώντας το κοινό να καταφύγει σε ασφαλή σημεία μέχρι την πλήρη αξιολόγηση της απειλής.

Η εισβολή αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς οι παραβιάσεις εναέριου χώρου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένα άλλο άγνωστο αντικείμενο διέσχισε τη λιθουανική επικράτεια πριν καταλήξει στη Ρωσία, ενώ αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα και προληπτικά μέτρα αναφέρθηκαν και στην Πολωνία λόγω ρωσικών επιθέσεων με drones κοντά στα σύνορά της.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Λιθουανίας αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στο Βίλνιους τον Μάιο, αφού ενεργοποιήθηκε συναγερμός για drone, με αποτέλεσμα να καθηλωθούν για λίγο πτήσεις και σιδηροδρομικά ταξίδια. Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ μάλιστα έχουν απογειωθεί πολλές φορές για να καταρρίψουν αδέσποτα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν περάσει στις χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία και τη Λετονία, φέτος.

Η Ουκρανία έχει αποδώσει τα «αδέσποτα» drones στον ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο, μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να αλλάζει τις διαδρομές πτήσης των ουκρανικών drones. Η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004, υπογράφοντας το Άρθρο 5, το οποίο ορίζει ότι «μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών».

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