Η Παπαστράτος υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Inte

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Η Παπαστράτος υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Inte
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Την πρακτική τους άσκηση στην Παπαστράτος ξεκίνησαν οι πρώτοι 15 ασκούμενοι, από τους συνολικά 100 του προγράμματος αμειβόμενης πρακτικής άσκησης που υλοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο του FutuReady Greece, της νέας πενταετούς πλατφόρμας της Παπαστράτος με ορίζοντα τα 100 της χρόνια.

Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος οι συμμετέχοντες, τελειόφοιτοι και νέοι απόφοιτοι από 8 ελληνικά πανεπιστήμια θα ενταχθούν σε 14 διαφορετικές ομάδες της Παπαστράτος και θα αποκτήσουν πρακτική γνώση για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών της εταιρείας, από το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Εμπορική Διεύθυνση, την Επιχειρησιακή Λειτουργία και το Μάρκετινγκ έως τις Εταιρικές Σχέσεις και την Επικοινωνία, την Οικονομική Διεύθυνση και το IT. Για διάστημα έως και έξι μήνες, οι νέοι ασκούμενοι θα συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία των τμημάτων τους και θα εργάζονται δίπλα σε έμπειρα στελέχη της εταιρείας σε απαιτητικά projects, αποκτώντας πρακτική εμπειρία σε διαφορετικά αντικείμενα και λειτουργίες της Παπαστράτος, καθώς και γνώση που θα τους συνοδεύσει στην επαγγελματική τους ζωή.

Παράλληλα με την καθημερινή τους διάδραση με τις ομάδες και τα στελέχη της εταιρείας, οι συμμετέχοντες θα έχουν συνεχή καθοδήγηση από mentors και θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάπτυξη επαγγελματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δεξιότητες που συνδέονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπως η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κριτική σκέψη, η επιχειρηματική αντίληψη και η συνεργασία. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο με υβριδικό μοντέλο εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διεθνείς πρακτικές της Philip Morris International.

Το επόμενο διάστημα, η Παπαστράτος θα ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τον επόμενο κύκλο του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες ευκαιρίες μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση papastratosmazi.gr.

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, σημείωσε σχετικά: «Στην Παπαστράτος πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον είναι στους νέους ανθρώπους. Καλωσορίζοντας τους πρώτους ασκούμενους του προγράμματος FutuReady Greece, κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και απασχόλησης για τη νέα γενιά. Μιας πρωτοβουλίας που θέλουμε να είναι ουσιαστική και αμφίδρομη, με ευκαιρίες για εκείνους να μάθουν και να εξελιχθούν, αλλά και για εμάς να ακούσουμε και να μάθουμε μέσα από τη δική τους ματιά. Τους εύχομαι καλή αρχή και καλή σταδιοδρομία.»

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε: «Η πρώτη επαγγελματική εμπειρία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία ενός νέου ανθρώπου. Για αυτό, σχεδιάσαμε το FutuReady Internship Program ώστε οι συμμετέχοντες να μην παρακολουθούν απλώς την καθημερινότητα μιας εταιρείας, αλλά να γίνονται μέρος της. Να δουλεύουν σε πραγματικά projects, να συνεργάζονται με διαφορετικές ομάδες, να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που θα τους καθοδηγούν και, ταυτόχρονα, να έχουν τον χώρο για να φέρουν τις δικές τους ιδέες και τη δική τους οπτική».

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