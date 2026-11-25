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Από το Σικάγο έως την Ουάσινγκτον, πλήθη συγκεντρώνονται για να «σπρώξουν» αξιοθέατα της εκάστοτε πόλης. Αν και κανένα από τα κτήρια δεν έχει μετακινηθεί, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι απολαμβάνουν αυτή την κοινή πρόκληση.

Δημοσιογράφος των New York Times μίλησε με μερικούς από τους πρωτεργάτες αυτής της τάσης.

Παραδόξως, τις τελευταίες εβδομάδες, άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι εμφανίζονται σε όλη τη χώρα για να ενωθούν με άλλους, ίσως τόσο από καπρίτσιο όσο και από αλτρουισμό, προσπαθώντας να μετακινήσουν άκαμπτα αντικείμενα.

Όλα ξεκίνησαν στις 8 Νοεμβρίου στο «Cloud Gate», το δημόσιο γλυπτό βάρους 110 τόνων στο Millennium Park του Σικάγου, το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουν ως «The Bean».

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να μετακινήσουν το «Bean», όπως ανέφερε το Art News. Ανταποκρίθηκαν σε ανώνυμα φυλλάδια που αναρτήθηκαν αυτοπροσώπως και κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, τα οποία υποδείκνυαν ότι ήταν ζωτικής σημασίας να μετακινηθεί το «Bean». Μια ιστοσελίδα υποδείκνυε ότι η μετακίνηση του «Bean» θα αποκάλυπτε μια κρυφή πόρτα και θα βοηθούσε έναν άνδρα που είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

«Αν μετακινήσουμε το “Bean” περίπου επτά ίντσες προς τα αριστερά», ισχυριζόταν, «ίσως καταφέρουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτή την πόρτα και να προσφέρουμε βοήθεια στον άνδρα που βρίσκεται μέσα στο “Bean”».

https://www.instagram.com/reel/DgJFhjztCXz/

Ο ανταγωνισμός μεταξύ πόλεων φαίνεται να αποτέλεσε κίνητρο για μια παρόμοια προσπάθεια μια εβδομάδα αργότερα, στο Gateway Arch ύψους 630 ποδιών (192 μέτρα) στο Σαιντ Λούις. Ζυγίζει πολύ περισσότερο από το «Bean».

Η Μέγκαν Εστοπάρε, η οποία προωθεί την πόλη της μέσω της ιστοσελίδας StlAin’tBad, σκέφτηκε την ιδέα αφού έμαθε για την προσπάθεια ώθησης του «Bean». «Ξεκίνησε ως αστείο», είπε σε συνέντευξή της, «αλλά απέκτησε μεγάλη απήχηση».

«Λαμβάνουμε πολλή αρνητική δημοσιότητα κάθε φορά που αναφέρεται το Σαιντ Λούις», είπε. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν συναρπαστικό να ενωθεί η πόλη για κάτι ανόητο και ακίνδυνο».

«Το Σικάγο δεν μπόρεσε να το κάνει», δήλωσε ο Κάιλ Μρότεκ, ένας από τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια, στο St. Louis Public Radio. «Πρέπει να τους ξεπεράσουμε. Να τους δείξουμε την καλύτερη πόλη — αυτή είμαστε εμείς».Δεκάδες άνθρωποι κατέληξαν να σπρώχνουν την αψίδα, ελπίζοντας και πάλι να την μετακινήσουν κατά επτά ίντσες. «Όλοι όσοι ήρθαν το έκαναν για πλάκα», είπε η Estapore, «φωνάζοντας: “Βάλτε δύναμη”».