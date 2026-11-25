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Περίπου 15 λεπτά φέρεται να μεσολάβησαν από τη χορήγηση της προποφόλης μέχρι τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την επιστημονική ανάλυση του εργαστηρίου του καθηγητή Ράικου.

Η έκθεση, έκτασης περίπου 40 σελίδων, εξετάζει τα τοξικολογικά ευρήματα και εστιάζει στη διαδοχική χορήγηση μιδαζολάμης και προποφόλης, καθώς και στην πιθανή συνέργεια των δύο φαρμακευτικών ουσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρονική αλληλουχία της χορήγησης, καθώς και στο γεγονός ότι η μικρή συγκέντρωση προποφόλης που εντοπίστηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις δεν αποτυπώνει απαραίτητα την αρχική ποσότητα που χορηγήθηκε. Η ανάλυση επιχειρεί να ανασυνθέσει όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατά τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Τα κρίσιμα λεπτά μετά τη χορήγηση των φαρμάκων

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, αρχικά χορηγήθηκε μιδαζολάμη και στη συνέχεια προποφόλη, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη αλληλουχία εξετάζεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι δύο ουσίες μπορούν να ενισχύσουν αθροιστικά την κατασταλτική τους επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στην αναπνευστική λειτουργία.

Στην περιγραφή του περιστατικού αναφέρεται ότι μετά τη χορήγηση της προποφόλης ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε αρχικά απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού, στη συνέχεια άπνοια και τελικά κατέληξε, περίπου 15 λεπτά μετά τη χορήγηση της ουσίας.

Γιατί η μικρή ποσότητα προποφόλης δεν αποκλείει τη χορήγηση μεγαλύτερης δόσης

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εξετάζει η επιστημονική ανάλυση είναι η ερμηνεία των τοξικολογικών αποτελεσμάτων. Η προποφόλη κατανέμεται γρήγορα στους ιστούς και μεταβολίζεται, με αποτέλεσμα η συγκέντρωσή της στο αίμα να μεταβάλλεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

Επομένως, η ποσότητα που ανιχνεύεται μετά τον θάνατο δεν μπορεί από μόνη της να προσδιορίσει τη συνολική δόση που είχε προηγουμένως χορηγηθεί. Για την αξιολόγηση απαιτείται να συνεκτιμηθούν ο χρόνος χορήγησης, η φαρμακοκινητική της ουσίας και τα υπόλοιπα τοξικολογικά ευρήματα.

Ο ρόλος της μιδαζολάμης και η πιθανή συνέργεια

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης επιστημονικές μελέτες και αναφορές σε περιστατικά θανάτων και δηλητηριάσεων, στα οποία είχε καταγραφεί η χρήση προποφόλης σε συνδυασμό με άλλες ουσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μιδαζολάμη, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο η προηγηθείσα χορήγησή της συνέβαλε στην ενίσχυση της κατασταλτικής δράσης της προποφόλης. Η αλληλεπίδραση των δύο φαρμάκων αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης.

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