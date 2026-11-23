Snapshot Η γραμματέας του ιατρείου περιέγραψε σε συνομιλίες με φίλο της την κρίσιμη κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας τη χορήγηση προποφόλης και την απουσία παλμών πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.

Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, η γραμματέας ζήτησε ρητά από τον φίλο της να μην αποκαλύψει τις πληροφορίες που της είχε μεταφέρει.

Η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα και η αναισθησιολόγος της είχαν προγραμματίσει ιατρικές πράξεις και αντάλλαξαν μηνύματα για τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση αναισθησιολόγου.

Η γραμματέας ανέφερε ότι η γιατρός πήγε στον δικηγόρο και της είπαν να παραμείνει στο ιατρείο, ενώ υπήρξε αναφορά σε πιθανή κατηγορία ανθρωποκτονίας κατά της γιατρού.

Όλοι στο ιατρείο γνώριζαν ότι στον Μαζωνάκη δόθηκε προποφόλη και ότι ήταν ήδη νεκρός πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλούν τα μηνύματα που αντάλλαξε η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου με φίλο της, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά και λίγη ώρα μετά τον θάνατό του.

Οι συνομιλίες, που παρουσίασε το Live News, αποτυπώνουν την έντονη αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο, με τη γραμματέα να περιγράφει λεπτό προς λεπτό όσα συνέβαιναν, να αναφέρεται στη χορήγηση προποφόλης και να εκφράζει τον φόβο της για την εξέλιξη της κατάστασης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα μηνύματα που ακολούθησαν, όταν πλέον είχε γίνει γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τη ζωή του. «Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα, ορκίσου», γράφει χαρακτηριστικά η γραμματέας, σε έναν διάλογο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, νέα μηνύματα που εντοπίστηκαν στο κινητό της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, φωτίζουν και τη συνεργασία της με την αναισθησιολόγο, καθώς καταγράφονται επικοινωνίες για τον προγραμματισμό ιατρικών πράξεων και την εξασφάλιση αναισθησιολόγου.

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Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχεται και ο διάλογος που είχε η γραμματέας με του ιατρείου με ένα φίλο της, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Όπως αποκαλύπτεται, όλοι στο ιατρείο γνώριζαν πως στον τραγουδιστή δόθηκε προποφόλη και πως πριν φτάσει το ΕΚΑΒ ήταν ήδη νεκρός.

16:22

Γραμματέας : Αγάπη τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή, ο Μαζωνάκης εδώ. Μη πεις τίποτα σε κανένα

: Αγάπη τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή, ο Μαζωνάκης εδώ. Μη πεις τίποτα σε κανένα Φίλος : Το εννοείς; Πέθανε;

: Το εννοείς; Πέθανε; Γραμματέας : Είναι άσπρος. Του κάναμε αδρεναλίνη, περιμένουμε ΕΚΑΒ. ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΑ Η ΤΥΠΙΣΣΑ.

: Είναι άσπρος. Του κάναμε αδρεναλίνη, περιμένουμε ΕΚΑΒ. ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΘΙΑ Η ΤΥΠΙΣΣΑ. Φίλος : Επικοινωνεί;

: Επικοινωνεί; Γραμματέας : Όχι τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση.

: Όχι τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω. Τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση. Φίλος : Του έβαλε ηρεμιστικό;

: Του έβαλε ηρεμιστικό; Γραμματέας : Μέθη.

: Μέθη. Φίλος: Ενώ ξέρει το ιστορικό του; Έχει αντίδοτο η μέθη;

16:27

Γραμματέας : Δεν ξέρω, Προποφόλη λέει, έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή

: Δεν ξέρω, Προποφόλη λέει, έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή Φίλος : Οξυγόνο του έβαλε;

: Οξυγόνο του έβαλε; Γραμματέας: Του κάνουνε μαλάξεις, ήρθε το ΕΚΑΒ

17:42

Φίλος : Μιλάμε για κλόουν η γυναίκα όχι γιατρός

: Μιλάμε για κλόουν η γυναίκα όχι γιατρός Γραμματέας: Μη πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ

17:52

Γραμματέας : Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα, ορκίσου

: Πέθανε, μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα, ορκίσου Φίλος: Ε, καλά θα βγουν όλα στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.

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