Ατυχία για οδηγό: Αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε μέσα σε μόλις 30'
Δεν πρόλαβε να χαρεί το νέο του αυτοκίνητο ένας οδηγός στην Κωνσταντινούπολη, καθώς μόλις μισή ώρα μετά την αγορά του, το όχημα ανατράπηκε
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- Οδηγός στην Κωνσταντινούπολη αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
- Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος ή τυχόν τραυματισμούς.
- Ο ιδιοκτήτης δεν πρόλαβε να απολαύσει το νέο του όχημα πριν το ατύχημα.
Μια απίστευτη ατυχία είχε ένας οδηγός στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είδε τη χαρά της αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου να μετατρέπεται σε εφιάλτη μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο οδηγός είχε μόλις αποκτήσει το νέο του όχημα, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο ανατράπηκε.
Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μισή ώρα μετά την αγορά, με τον άτυχο ιδιοκτήτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη εξέλιξη, πριν καν προλάβει να απολαύσει τις πρώτες του διαδρομές.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος ή για το εάν υπήρξαν τραυματισμοί.