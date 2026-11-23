Snapshot Οδηγός στην Κωνσταντινούπολη αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και το αναποδογύρισε μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Το περιστατικό συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος ή τυχόν τραυματισμούς.

Ο ιδιοκτήτης δεν πρόλαβε να απολαύσει το νέο του όχημα πριν το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη ατυχία είχε ένας οδηγός στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είδε τη χαρά της αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου να μετατρέπεται σε εφιάλτη μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο οδηγός είχε μόλις αποκτήσει το νέο του όχημα, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το αυτοκίνητο ανατράπηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μισή ώρα μετά την αγορά, με τον άτυχο ιδιοκτήτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη εξέλιξη, πριν καν προλάβει να απολαύσει τις πρώτες του διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος ή για το εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

İstanbul'da bir kişi, yeni aldığı aracıyla daha 30 dakika geçmeden takla attı. https://t.co/UJQDX5KPUI — Sabah (@sabah) November 23, 2026

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