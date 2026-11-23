Snapshot Οι Ουκρανοί βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Mercury» στη Λιβύη με επτά θαλάσσια drones, πιθανότατα τύπου Sargan-3000.

Το Sargan-3000, ουκρανικής κατασκευής, τέθηκε σε υπηρεσία τον Απρίλιο και είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για αποστολές κρούσης και ηλεκτρονικού πολέμου.

Το drone έχει καταστρέψει πολλαπλά ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη ρωσικών drones.

Η χρήση των θαλάσσιων drones αυξάνει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία, καθώς μικρό κόστος drones προκαλεί μεγάλες ζημιές σε ακριβά πλοία.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί διαφορετικά θαλάσσια drones (Sea Baby, Magura, Sargan-3000) για επιθέσεις σε λιμάνια και ανοιχτή θάλασσα, επηρεάζοντας σημαντικά τις ρωσικές ναυτικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Ένα καίριο πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις κατάφερε το Κίεβο, που έπληξε με 7 θαλάσσια drones τη ρωσική κορβέτα «Mercury», η οποία είχε σταθμεύσει για ανεφοδιασμό στο λιμάνι ναυτικής βάσης στη Βεγγάζη της Λιβύης.

Η κορβέτα αξίας περίπου 178 εκατομμυρίων ευρώ κατέληξε στον βυθό του λιμανιού και νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα φαίνονται πλάνα από τις κάμερες από δύο ουκρανικά θαλάσσια drones – καμικάζι να πέφτουν πάνω στην κορβέτα και να ακολουθούν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Αν και επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί ο τύπος του θαλάσσιου drone που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντούτοις εκτιμάται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προτίμησαν το νέας γενιάς drone Sargan-3000, γνωστό και ως «θαλασσόλυκος».

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα drone Sargan-3000 σε λιμάνι της Λιβύης.

Επίσης από τα πλάνα του βίντεο του Ζελένσκι εμφανίζεται η μπροστινή όψη του drone που είναι ίδια με τα πλάνα από βίντεο παλαιότερων επιθέσεων της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα με drone Sargan-3000.

Το drone Sargan-3000 έχει πετύχει να βυθίσει αρκετά ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τον περασμένο Σεπτέμβριο άνοιξε πυρ κατά ρωσικού θαλάσσιου drone το οποίο και κατέστρεψε στη συνέχεια. Δίνει σημαντικό προβάδισμα στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία καθώς μπορεί να καταστρέψει ρωσικά πλοία αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με drones που στοιχίζουν μερικές χιλιάδες ευρώ. Έτσι το κόστος του πολέμου για τη Μόσχα εκτινάσσεται στα ύψη.

Τι γνωρίζουμε για τον «θαλασσόλυκο»

Το Sargan-3000 είναι ουκρανικής κατασκευής και τέθηκε επίσημα στην υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας τον περασμένο Απρίλιο. Ουσιαστικά αποτελεί ένα drone το οποίο παίρνει αρκετές προσαρμογές για να εκτελέσει αποστολές με διαφορετικούς στόχους.

Παλαιότερα η Ουκρανία χρησιμοποιούσε θαλάσσια drone – καμικάζι τα οποία ήταν φορτωμένα με εκρηκτικά και μπορούσαν να πλησιάσουν τον στόχο και να εκραγούν. Ωστόσο το Sargan-3000 φέρει εξοπλισμό που του επιτρέπει να παίρνει μέρος σε ηλεκτρονικό πόλεμο, να ανοίγει πυρ και να συμμετέχει σε ασπίδα αεράμυνας.

Γράφημα δείχνει τους διαφορετικούς εξοπλισμούς που μπορούν να τοποθετηθούν στο drone Sargan 3000 ανάλογα με τον στόχο της επιχείρησης στην οποία συμμετέχει.

Η Ουκρανία δεν έχει κάνει πολλές δηλώσεις σχετικά με το Sargan 3000, αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το όπλο τον Απρίλιο ως «πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων» που είναι «ικανή να εκτελεί αποστολές κρούσης».

Το θαλάσσιο drone Sargan 3000 σε φωτογραφία που δημοσίευσε το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας

Έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση εχθρικών drones και το ουκρανικό ναυτικό ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι ένα «Sargan 3000», εξοπλισμένο με πυργίσκο, κατέρριψε ένα ρωσικό επιθετικό drone τύπου «Shahed». Οι αυτοματοποιημένοι πυργίσκοι είναι βάσεις όπλων που μπορούν να ελέγχονται και να στοχεύουν χωρίς να απαιτείται η φυσική παρέμβαση ενός ατόμου για τη λειτουργία του όπλου.

Πρόκειται για νεότερες προσθήκες στα θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας, τα οποία αρχικά χρησιμοποιούνταν κυρίως ως εκρηκτικά όπλα μίας χρήσης.Το Κίεβο χρησιμοποιεί θαλάσσια drones εναντίον του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας από το 2022. Μέχρι το 2026 η βασική γραμμή επίθεση στην θάλασσα στηρίζεται στα drones Sea Baby, Magura και Sargan-3000.

Η παρουσίαση του drone Sargan 3000 σε έκθεση

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας διαχειρίζεται το Sea Baby, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως εναντίον σκαφών που είναι αγκυροβολημένα σε λιμάνι. Τα drones Magura ανήκουν στην Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας και κατασκευάστηκαν για να επιτίθενται σε πολεμικά πλοία εν πλω, με μεταγενέστερες εκδόσεις να φέρουν πυραύλους αέρος-αέρος. Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας χειρίζεται το Sargan-3000.

Τα ουκρανικά θαλάσσια drones έχουν καταστρέψει ρωσικά πλοία τόσο στα λιμάνια όσο και στη θάλασσα, και σύμφωνα με την εφημερίδα «The Kyiv Post έχουν πλήξει περισσότερα από 100 ρωσικά σκάφη στη Θάλασσα του Αζόφ και στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτές οι επιθέσεις υποχρέωσαν την Μόσχα να μετακινήσει τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας μακριά από την κατεχόμενη ουκρανική περιοχή της Κριμαίας.

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