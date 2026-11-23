Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε baby shower στο Οχάιο, σε περιστατικό που συνδέεται με οικογενειακή διαμάχη.

Ένας 29χρονος άνδρας κρατείται, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ οι αρχές ερευνούν αν ενήργησε σε αυτοάμυνα ή ξεκίνησε την επίθεση.

Ο 19χρονος φερόμενος ως δεύτερος ένοπλος ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού και δεν είχε προσκληθεί στην εκδήλωση.

Ταυτοποιήθηκαν δύο από τα θύματα, η 17χρονη Λέασια Ίνγκλαντ και ο 45χρονος Τζέισον Τάουνσεντ, πατέρας της εγκύου για την οποία γινόταν το baby shower.

Η αστυνομία κατέσχεσε τα δύο όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και εξετάζει υλικό από κάμερες και καταθέσεις για να διαλευκάνει το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια baby shower στο Οχάιο των ΗΠΑ, έπειτα από περιστατικό που, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, φαίνεται να συνδέεται με οικογενειακή διαμάχη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί έσπευσαν το βράδυ του Σαββάτου στον χώρο εκδηλώσεων Pandora’s Magical Events Venue στην πόλη Πάρμα, περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν ένας από τους δύο ένοπλους δράστες, έχει τεθεί υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ, οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο 29χρονος ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση ή αν ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο δεύτερος φερόμενος ως ένοπλος, ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού, συγκαταλέγεται στους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με το CNN, ο 19χρονος δεν είχε προσκληθεί στην εκδήλωση.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο από τα θύματα ως τη 17χρονη Λέασια Ίνγκλαντ και τον 45χρονο Τζέισον Τάουνσεντ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος ήταν ο πατέρας της γυναίκας για την οποία είχε διοργανωθεί το baby shower. Η ίδια δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα του 19χρονου φερόμενου ενόπλου που σκοτώθηκε, ούτε της 39χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 29χρονος που βρίσκεται υπό κράτηση φέρεται να είναι συγγενής της εγκύου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και τα δύο πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των πυροβολισμών.

Την Κυριακή, οι ερευνητές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στη βίαιη αντιπαράθεση.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Σκοτ Τράξλερ, ενδέχεται να χρειαστεί βαλλιστική εξέταση για να διαπιστωθεί από ποιο από τα δύο όπλα προήλθαν οι σφαίρες που οδήγησαν στο μακελειό.