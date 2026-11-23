Snapshot Το βιβλίο «ΕΝΟΧΟΣ» των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου αποκαλύπτει τον ρόλο του Χένρι Κίσινγκερ στο πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Παρουσιάζονται για πρώτη φορά απόρρητα τηλεγραφήματα και επικοινωνίες που τεκμηριώνουν τις συνεννοήσεις ΗΠΑ, Τουρκίας και της ελληνικής χούντας πριν την εισβολή.

Το βιβλίο αποτελεί επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη έκδοση της παλαιότερης εργασίας των δημοσιογράφων στα αρχεία του Κίσινγκερ.

Οι παρουσιάσεις του βιβλίου θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Πάτρα και Ιωάννινα με τη συμμετοχή ειδικών ιστορικών, καθηγητών και δημοσιογράφων. Snapshot powered by AI

Το νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου με τίτλο «ΕΝΟΧΟΣ – Με εντολή του Χένρι Κίσινγκερ ο Ιωαννίδης εκτέλεσε το πραξικόπημα και οι Τούρκοι την εισβολή» θα παρουσιασθεί τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα. Η αποψινή (23/11) παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τα όσα διαδραματίσθηκαν το καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο και την Ελλάδα. Ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν το ρόλο του τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ.

Αποκαλυπτικά τηλεγραφήματα και απόρρητες επικοινωνίες έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας. Χαρακτηριστική είναι η επικοινωνία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Κίσινγκερ με τον Τούρκο πρωθυπουργό Ετσεβίτ λίγες ώρες πριν από την εισβολή στην Κύπρο.

Εκεί αποκαλύπτονται οι συνεννοήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας ενώ φαίνεται πως στο παιχνίδι αυτό ήταν και η χούντα των Αθηνών.

Οι δυο δημοσιογράφοι, Μιχάλης Ιγναντίου και Κώστας Βενιζέλος, βρισκόμενοι σε μια συνεχή, διαρκή έρευνα στα αμερικανικά αρχεία, επανέρχονται με μία επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου τους «Τα μυστικά αρχεία του Κίσινγκερ», που κυκλοφόρησε τον χειμώνα του 2002 για τα απόρρητα αρχεία του Χένρι Κίσινγκερ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για σχεδόν νέα έκδοση. Αυτό επιβεβαιώνονται από τα έγγραφα που παρουσιάζονται.

Το βιβλίο, από τις εκδόσεις Ρίζες, περιλαμβάνει ένα νέο πακέτο εγγράφων, που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε.

Οι παρουσιάσεις

Αθήνα: Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, ώρα 7.00 μ.μ., Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασός»- Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Λουκάς Αξελός, ιστορικός, συγγραφέας, διευθυντής των Εκδόσεων «Στοχαστής» και του περιοδικού «Τετράδια». Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Γιώργος Χαρβαλιάς, δημοσιογράφος, αναλυτής, συγγραφέας.

Συντονισμός, Στέλλα Στυλιανού, δημοσιογράφος.

Πάτρα: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, ώρα 7.00 μ.μ., Αίθουσα Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ( Φιλοποίμενος 24, 262 21).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν, ο Δρ. Μιχάλης Κίτρος, ιατρός- πνευμονολόγος.

Θανάσης Ζησιμόπουλος,

Χριστόδουλος Αθανασάτος, δημοσιογράφος.

Συντονισμός, Γεωργία Κοσμά, δημοσιογράφος.

Ιωάννινα: Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, ώρα 7.00 μ.μ., Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών- Αίθουσα Κ. Κατσάρη ( Παρασκευοπούλου 4.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, συνταξιούχος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου. Δημήτριος Γεωργακόπουλος , Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συντονισμός, Αλέκος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος.

Σε όλες τις παρουσιάσεις θα μιλήσουν και οι συγγραφείς.

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