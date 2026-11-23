Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέστη τροφική δηλητηρίαση.

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους ακόλουθους του μέσω Instagram.

Ανέβασε φωτογραφία όπου φαίνεται ξαπλωμένος και ταλαιπωρημένος.

Δεν παρείχε επιπλέον λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Έστειλε μήνυμα αγάπης στους θαυμαστές του. Snapshot powered by AI

Τροφική δηλητηρίαση υπέστη ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον δημοφιλή τραγουδιστή να ενημερώνει τους θαυμαστές και τους ακόλουθούς του από τον λογαριασμό του στο Indtagram.

Συγκεκριμένα, ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένος κι εμφανώς ταλαιπωρημένος.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δεν αναφέρθηκε περαιτέρω στο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί κι αρκέστηκε να γράψει τα εξής: «Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη».