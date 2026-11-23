Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσιάζει σε συνέντευξη Τύπου το νομοσχέδιο με θέμα "Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας - Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες"

Snapshot Το νέο νομοσχέδιο καταργεί τον χρονικό περιορισμό του ενός έτους απασχόλησης για τη χορήγηση γονικής άδειας σε γονείς με δεύτερο παιδί.

Οι γονείς μπορούν να λάβουν γονική άδεια και επίδομα για κάθε παιδί, είτε διαδοχικά είτε με άλλους συμφωνημένους τρόπους, χωρίς περιορισμούς στο χρόνο απασχόλησης.

Καταργείται η προϋπόθεση των έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση άδειας φροντιστή.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας φροντιστή από την πρώτη ημέρα της εργασιακής τους σχέσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.

Με τις αλλαγές διευρύνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης γονικών και φροντιστικών αδειών από τους εργαζόμενους χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Snapshot powered by AI

Σημαντικές διευκολύνσεις για τους εργαζόμενους γονείς προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά και τις τελευταίες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Το νομοσχέδιο, με υπουργό τη Νίκη Κεραμέως, αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της, οι νέες ρυθμίσεις διευκολύνουν τη χορήγηση γονικής άδειας σε γονείς που αποκτούν δεύτερο παιδί, καταργώντας έναν σημαντικό χρονικό περιορισμό.

Συγκεκριμένα, οι γονείς δύο παιδιών θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν γονική άδεια για το δεύτερο παιδί, χωρίς να χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη από τη λήξη της αντίστοιχης άδειας για το πρώτο παιδί.

Με τη ρύθμιση αυτή, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας και να λάβουν το προβλεπόμενο επίδομα για κάθε παιδί, είτε διαδοχικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, χωρίς να δεσμεύονται από την υποχρέωση συμπλήρωσης του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Τι αλλάζει στην άδεια φροντιστή

Αλλαγές προβλέπονται και για την άδεια φροντιστή, καθώς καταργείται η προϋπόθεση συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγησή της.

Έτσι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας από την πρώτη ημέρα της εργασιακής τους σχέσης, χωρίς να χρειάζεται να έχει προηγηθεί εξάμηνη συνεχόμενη απασχόληση ή εργασία μέσω διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη.

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών της Ρύθμισης, με τη νέα διάταξη καταργείται η υποχρέωση προηγούμενης απασχόλησης έξι μηνών, ώστε το δικαίωμα στην άδεια φροντιστή να θεμελιώνεται από την έναρξη της εργασιακής σχέσης.

Με τον τρόπο αυτό, διευρύνονται οι δυνατότητες των εργαζομένων να αξιοποιούν τις προβλεπόμενες άδειες για τη φροντίδα των παιδιών και των οικείων τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την πρόσληψή τους.