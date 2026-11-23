Snapshot Η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο της κινεζικής υπηρεσίας κατασκοπείας από την Άνοιξη του 2025 έως το Φθινόπωρο του 2026, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο επιχειρηματικός εταίρος της Χουάνγκ, Κανγκ Γουέι, συνεργαζόταν επίσης με την ίδια κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η εταιρεία της Χουάνγκ, Megaspeed, προμηθευόταν προηγμένα τσιπ της Nvidia, με υποψίες για λαθραία διακίνηση στην Κίνα μέσω κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η υπόθεση θεωρείται μέρος ευρύτερης κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας στον τομέα της τεχνολογίας, με έμφαση στην απόκτηση τσιπ προηγμένης τεχνολογίας και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το δίκτυο εταιρειών που συνδέονται με τη Χουάνγκ και τον Κανγκ, καθώς και την πλήρη έκταση της συνεργασίας τους με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Η Άλις Χουάνγκ, η Κινέζα που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου της Nvidia, διατηρούσε επαφή με έναν αξιωματούχο της κορυφαίας υπηρεσίας κατασκοπείας της Κίνας για περισσότερο από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφή με έναν αξιωματικό του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας από την Άνοιξη του 2025 έως το Φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση των εκθέσεων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που περιγράφουν τις συναντήσεις αυτές.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επίσης συγκεντρώσει στοιχεία που δείχνουν ότι ο επιχειρηματικός εταίρος της Άλις Χουάνγκ, ο Κανγκ Γουέι, ο οποίος συχνά παρουσιάζονταν ως σύζυγός της, συνεργαζόταν με την ίδια κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η έκταση και ο ακριβής χρόνος των επαφών της Χουάνγκ με την υπηρεσία κατασκοπείας καθώς και η συνεργασία του Κανγκ Γουέι με την ίδια υπηρεσία πληροφοριών δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα. Οι επαφές της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας πέρυσι και μέχρι και τους τελευταίους μήνες βοηθούν να κατανοήσει κανείς πώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia νωρίτερα αυτό το μήνα, ήταν ο στόχος μιας επιχείρησης κατασκοπείας.

Οι επαφές αυτές δεν αφορούν μόνο την περίοδο κατά την οποία η Άλις Χουάνγκ είχε ερωτική σχέση με τον πρώην CEO της Nvdia. Οι επαφές με την κινεζική υπηρεσία κατασκοπεία έγιναν και κατά την περίοδο που η εταιρεία της Χουάνγκ, η Megaspeed, προμηθευόταν μεγάλες ποσότητες προηγμένων τσιπ της Nvidia, μερικά από τα οποία προορίζονταν για κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία που εξυπηρετούν κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως η Alibaba.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, περιμένει την έναρξη της τελετής θεμελίωσης για την επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής της Coherent, στις 16 Ιουνίου 2026, στο Σέρμαν του Τέξας. (AP /Jeffrey McWhorter, Αρχείο)

Πιόνι σε μία εκτεταμένη επιχείρηση κατασκοπείας;

Για άλλα τσιπ υπάρχει υποψία ότι διακινήθηκαν λαθραία και κατέληξαν στην Κίνα.Σύμμαχοι του πρώην επικεφαλής της Nvidia, συμπεριλαμβανομένου του Ντόλαντ Τραμπ, προσπάθησαν να μειώσουν την αξία του σκανδάλου και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο η Άλις Χουάνγκ να κατασκόπευε για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα υπογραμμίζουν τις συνεχείς επαφές που διατηρούσε με το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, ακόμη και την περίοδο που είχε ερωτική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο ρόλος της Άλις Χουάνγκ αποτελεί απλώς μέρος μίας κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας στον τομέα τεχνολογίας.

Το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση τσιπ προηγμένης τεχνολογίας και την προώθηση των φιλοδοξιών της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διερευνούν τον ρόλο της Χουάνγκ και του Κανγκ σε ένα δίκτυο εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Megaspeed, οι οποίες έχουν συνδεθεί με πιθανή λαθραία διακίνηση τσιπ της Nvidia προς την Κίνα, με σκοπό την παράκαμψη των αμερικανικών νόμων περί ελέγχου των εξαγωγών. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να εργάζονται για να προσδιορίσουν την πλήρη έκταση και τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

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