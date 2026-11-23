Snapshot Η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε περίπου 7 εκατομμύρια φορολογουμένους να διορθώσουν αδήλωτα ή λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα ακινήτων για τα έτη 2014-2026 χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις ΕΝΦΙΑ, τόκους ή πρόστιμα.

Οι διορθώσεις αφορούν ανακρίβειες όπως λιγότερα τετραγωνικά, προσθήκες, ημιυπαίθριους χώρους, αλλαγές χρήσης χώρων και σφάλματα στα δικαιώματα, με τεκμηρίωση από νόμιμα στοιχεία.

Η ρύθμιση δεν καλύπτει περιπτώσεις πλήρους απόκρυψης ακινήτων από το Ε9 ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες δεν απαλλάσσονται από τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ.

Η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση.

Ο έλεγχος και η αντιπαραβολή των δηλωμένων στοιχείων με συμβόλαια, κτηματολόγιο και οικοδομικές άδειες είναι απαραίτητα πριν την υποβολή διορθώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Snapshot powered by AI

Τελευταία ευκαιρία να αποκαταστήσουν λάθη πολλών ετών στις δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας τους, χωρίς να πληρώσουν αναδρομικές επιβαρύνσεις, δίνεται σε περίπου 7 εκατομμύρια φορολογουμένους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά μέτρα, δεν έχουν ενημερώσει το Ε9 για επεκτάσεις κτισμάτων, έχουν παραλείψει τακτοποιημένους ημιυπαίθριους χώρους ή διατηρούν λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις που ανατρέχουν έως και 13 χρόνια πίσω.

Η ειδική δυνατότητα αφορά τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2026 και προβλέπεται από το άρθρο 51 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 5355/2026.

Το κίνητρο είναι σημαντικό: στις περιπτώσεις που καλύπτει η διάταξη, οι αναδρομικές διορθώσεις δεν θα προκαλούν νέες χρεώσεις ΕΝΦΙΑ για τα παλαιότερα έτη, ούτε επιβαρύνσεις με τους σχετικούς τόκους και τα πρόστιμα.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο ουσιαστικές εξαιρέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η πρώτη αφορά όσους είχαν αποκρύψει ολόκληρα ακίνητα από το Ε9. Η δεύτερη αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Πρώτα οι διορθώσεις

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο ένα είδος ανακρίβειας, αλλά επιτρέπει την αποκατάσταση πολλών διαφορετικών στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

Λιγότερα τετραγωνικά από τα πραγματικά: Εάν ένα διαμέρισμα έχει επιφάνεια 110 τ.μ., αλλά στο Ε9 εμφανίζεται έως 90 τ.μ., ο ιδιοκτήτης μπορεί να διορθώσει τη δήλωση για τα έτη που καλύπτονται από τη ρύθμιση.

Προσθήκες και επεκτάσεις: Μπορούν να δηλωθούν χώροι που προστέθηκαν σε υφιστάμενο κτίσμα, αλλά δεν καταχωρίστηκαν στη φορολογική εικόνα του ακινήτου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δήλωση στην Εφορία νομιμοποιεί τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις.

Ημιυπαίθριοι χώροι: Όταν ένας χώρος έχει τακτοποιηθεί, αλλά η σχετική μεταβολή δεν εμφανίζεται σωστά στη δήλωση, παρέχεται δυνατότητα αναδρομικής ενημέρωσης.

Μετατροπές στη χρήση των χώρων: Ενδεικτικά, εάν μία αποθήκη μετατράπηκε σε χώρο κύριας χρήσης ή ένα επαγγελματικό ακίνητο σε κατοικία, η αλλαγή μπορεί να αποτυπωθεί στο Ε9.

Σφάλματα σε δικαιώματα και χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνονται λανθασμένοι όροφοι, ποσοστά συνιδιοκτησίας, είδη εμπράγματων δικαιωμάτων και άλλα δεδομένα που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου.

Οι διορθώσεις πρέπει να τεκμηριώνονται από τα πραγματικά και νόμιμα στοιχεία του ακινήτου.

Χωρίς πρόστιμα

Το βασικό πλεονέκτημα της διάταξης γίνεται κατανοητό με ένα απλό παράδειγμα. Ένας ιδιοκτήτης είχε δηλώσει κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η πραγματική της επιφάνεια είναι 100 τετραγωνικά. Εάν διορθώσει σήμερα τα στοιχεία της για τα έτη 2014-2026, η μεταβολή θα μπορούσε, υπό τις συνήθεις συνθήκες, να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα χρόνια.

Με την ειδική ρύθμιση, ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει από τη συγκεκριμένη αναδρομική διόρθωση δεν καταλογίζεται. Παράλληλα, δεν επιβάλλονται οι σχετικοί τόκοι και τα πρόστιμα. Η ευνοϊκή μεταχείριση αφορά τις νέες επιβαρύνσεις που θα προκαλούσε η τροποποιητική δήλωση. Δεν αποτελεί γενική διαγραφή παλαιών χρεών, ούτε απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων ετών.

Δεν είναι αυτονόητο ότι ένας ιδιοκτήτης που θα διορθώσει στοιχεία από το 2014 και μετά θα δικαιούται επιστροφή ΕΝΦΙΑ για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η ειδική διάταξη αφορά κυρίως τις περιπτώσεις που οι διορθώσεις προκαλούν πρόσθετες φορολογικές χρεώσεις.

Όταν, αντίθετα, από την τροποποίηση προκύπτει μικρότερος φόρος, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της πενταετούς παραγραφής, που δεν επιτρέπει τις επιστροφές ΕΝΦΙΑ για έτη πέραν της παρελθούσης πενταετίας.

Αυτό σημαίνει ότι για τροποποιητικές-διορθωτικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2026 η δυνατότητα επιστροφής ΕΝΦΙΑ θα αφορά μόνο την περίοδο 2021-2026, ενώ για υποβολές εντός του 2027 η επιστροφή του επιπλέον ΕΝΦΙΑ θα αφορά μόνο την περίοδο 2022-2027. Άρα, η δυνατότητα να διορθωθεί μία δήλωση 13 ετών δεν δημιουργεί αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής φόρων για ολόκληρη τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι προθεσμίες

Το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται συνδέεται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την παραγωγική λειτουργία του ΜΙΔΑ. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία δεν είναι ακόμη μία σταθερή ημερομηνία, ανεξάρτητη από την ενεργοποίηση του νέου μητρώου.

Εάν η λειτουργία του ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027, οι διορθώσεις θα μπορούν να γίνονται έως τις 30 Απριλίου 2027. Εάν ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2027, η προθεσμία θα φτάσει έως τις 31 Ιουλίου 2027. Ο νόμος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα παράτασης με υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της ΑΑΔΕ. Για την ενεργοποίηση και την εφαρμογή της διαδικασίας απαιτείται σχετική εφαρμοστική απόφαση.

Ο πρακτικός έλεγχος πριν από την υποβολή

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν ακόμη και πριν αρχίσει η ειδική διαδικασία. Αρχικά πρέπει να συνδεθούν στην ψηφιακή πύλη myAADE και να εξετάσουν την εικόνα της περιουσίας τους στην εφαρμογή Ε9. Στη συνέχεια, χρειάζεται να αντιπαραβάλουν τα δηλωμένα στοιχεία με τα συμβόλαια, τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο, τις οικοδομικές άδειες και τις πράξεις τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να εντοπίσουν πότε ακριβώς προέκυψε κάθε μεταβολή. Μια επέκταση που έγινε πριν από αρκετά χρόνια μπορεί να επηρεάζει περισσότερες από μία ετήσιες δηλώσεις. Αφού συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και διαπιστώσουν ποιες εγγραφές χρειάζονται αλλαγές, θα μπορούν να υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδοθούν για τη νέα ρύθμιση.

Ποιοι θα πληρώσουν

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όσων δεν είχαν αναγράψει καθόλου ένα ή περισσότερα ακίνητα στο Ε9. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος διαθέτει δύο διαμερίσματα, αλλά έχει δηλώσει μόνο το ένα, η εκ των υστέρων προσθήκη του δεύτερου δεν απαλλάσσεται από τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στο αδήλωτο ακίνητο. Ο φορολογούμενος, όμως, μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τους σχετικούς τόκους και τα πρόστιμα. Συνεπώς, η διάταξη κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στη διόρθωση ανακριβών στοιχείων ενός ήδη δηλωμένου ακινήτου και στη δήλωση ενός ακινήτου που είχε παραλειφθεί εξ ολοκλήρου.

«Ξεκαθάρισμα» εν όψει ΜΙΔΑ

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει μία ακριβέστερη εικόνα της ακίνητης περιουσίας πριν από την πλήρη λειτουργία του ΜΙΔΑ. Μέσω του νέου μητρώου τα στοιχεία του Ε9 θα μπορούν να συσχετίζονται με κτηματολογικές και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.

Έτσι, λάθη και ασυμφωνίες που παραμένουν επί χρόνια στις δηλώσεις ενδέχεται να εντοπίζονται ευκολότερα. Η ειδική ρύθμιση δίνει στους ιδιοκτήτες κίνητρο να διορθώσουν εγκαίρως την περιουσιακή τους εικόνα χωρίς τις αναδρομικές επιβαρύνσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν.

Το βασικό που πρέπει να θυμούνται οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι η απαλλαγή δεν καλύπτει με τον ίδιο τρόπο όλες τις παραλείψεις. Οι διορθώσεις χαρακτηριστικών ήδη δηλωμένων ακινήτων έχουν την ευνοϊκότερη μεταχείριση, ενώ η προσθήκη ολόκληρου αδήλωτου ακινήτου δεν απαλλάσσεται από τον αναλογούντα πρόσθετο ΕΝΦΙΑ. Για τον λόγο αυτό ο έγκαιρος έλεγχος του Ε9 και των δικαιολογητικών αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα πριν από την ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Από τις ευνοϊκές διατάξεις αποκλείονται πλήρως οι τράπεζες, οι εταιρίες αγοράς πιστώσεων και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν εφαρμόζονται οι απαλλαγές της ειδικής ρύθμισης, ανεξάρτητα από το είδος της αναδρομικής διόρθωσης που επιδιώκουν.

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης