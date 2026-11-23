Snapshot Η Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλια του γιου της, Βασίλη, με ένα πάρτι και μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται να ξαπλώνει δίπλα στον 2χρονο γιο της σε φουσκωτή πισίνα γεμάτη με πολύχρωμα μπαλάκια.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν εμφανίζεται στα δημοσιευμένα στιγμιότυπα και δεν έχει διευκρινιστεί αν παρευρέθηκε στο πάρτι. Snapshot powered by AI

Μία ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα με τους ακόλουθους της στα social media, καθώς ο γιος της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Βασίλης, έγινε δύο ετών.

Η σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή γιόρτασε τα γενέθλια του μικρού της γιο με ένα πάρτι, και στη συνέχεια μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίζεται ξαπλωμένη δίπλα στον 2χρονο Βασίλη μέσα σε μία φουσκωτή πισίνα, η οποία είναι γεμάτη με λευκά, κίτρινα και γαλάζια μπαλάκια. «Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε 2 ετών!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Ωστόσο, από τα στιγμιότυπα απουσίαζε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν βρισκόταν στη γιορτή.

Δείτε την ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα:

https://www.instagram.com/p/DgDj8W2EWCk/

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