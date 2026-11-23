Snapshot Ένας 54χρονος άνδρας απήχθη και κρατήθηκε όμηρος σε βίλα στην περιοχή Μοντσεράτ της Βαλένθια για 15 ώρες, όπου βασανίστηκε και απειλήθηκε με μαχαίρι.

Το θύμα παρασύρθηκε από μια γυναίκα που θεωρούσε φίλη του και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και ξυλοκοπήθηκε από τους δράστες.

Οι απαγωγείς τον ανάγκασαν να καταγράψει βίντεο για την οικογένειά του, ώστε να μην κινηθούν υποψίες και να αποτραπεί η έναρξη ερευνών.

Η αστυνομία απελευθέρωσε τον άνδρα μετά από την καταγγελία του και συνέλαβε δύο από τους δράστες, μια 41χρονη γυναίκα και έναν 54χρονο άνδρα, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη κατακράτηση.

Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα της απαγωγής, που φαίνεται να σχετίζονται με προηγούμενη διαμάχη, και αν υπάρχουν επιπλέον εμπλεκόμενοι. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας στην Ισπανία διασώθηκε αφού παρασύρθηκε σε απομονωμένη βίλα, όπου κρατήθηκε όμηρος για 15 ώρες, δεμένος σε καρέκλα, ξυλοκοπήθηκε και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία.

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στο ακίνητο στην περιοχή Μοντσεράτ, στην περιφέρεια της Βαλένθια, από μια γυναίκα την οποία θεωρούσε φίλη του, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Όταν έφτασε στο σημείο, οι απαγωγείς τον ακινητοποίησαν με σχοινιά, τον ξυλοκόπησαν και τον εκφόβισαν χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο μαχαίρι τύπου ματσέτε, προτού τον αναγκάσουν να μπει μέσα στη βίλα.

Σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή της Ισπανίας, οι δράστες δεν τον άφηναν να κοιμηθεί, ενώ τον υπέβαλλαν σε σωματική βία και τον απειλούσαν διαρκώς με αιχμηρά αντικείμενα.

Υπό καθεστώς τρόμου, τον ανάγκασαν να καταγράψει αρκετά βίντεο με αποδέκτες τα μέλη της οικογένειάς του, στα οποία ισχυριζόταν ότι ήταν καλά.

Στόχος των απαγωγέων ήταν να μην κινήσουν τις υποψίες των συγγενών του και να αποτρέψουν την έναρξη ερευνών για τον εντοπισμό του.

Η Πολιτοφυλακή ενημερώθηκε όταν ο 54χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει για λίγο με την οικογένειά του, ζητώντας βοήθεια και δίνοντας στοιχεία για το πού βρισκόταν, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Μοντσεράτ.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες, εντόπισαν τη βίλα και απελευθέρωσαν τον άνδρα, ο οποίος έφερε σοβαρά, όπως ανακοινώθηκε.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το θύμα εξαπατήθηκε από μια γυναίκα που θεωρούσε φίλη του. Εκείνη του ζήτησε να την παραλάβει από ένα σημείο κοντά στο Μοντσεράτ και να τη μεταφέρει στο σπίτι όπου διέμενε.

Όταν έφτασε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, ο άνδρας διαπίστωσε ότι η γυναίκα συνοδευόταν από έναν ακόμη άνδρα, τον οποίο γνώριζε ελάχιστα.

Οι δυο τους τού ζήτησαν να τους μεταφέρει στη βίλα, όπου τους περίμενε ένας τρίτος άνδρας. Τότε το θύμα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει σε παγίδα.

Μετά την επιχείρηση διάσωσης, δύο από τους φερόμενους ως δράστες συνελήφθησαν στο σημείο. Οι Αρχές κατέσχεσαν αρκετά μεγάλα αιχμηρά όπλα, καθώς και άλλα αντικείμενα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά την απαγωγή.

Οι συλληφθέντες, μια 41χρονη γυναίκα και ένας 54χρονος άνδρας, κατηγορούνται για παράνομη κατακράτηση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η απαγωγή συνδέεται με προηγούμενη διαμάχη μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της απαγωγής και να εξακριβωθεί εάν συμμετείχαν και άλλα άτομα.