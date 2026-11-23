Snapshot Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, με οκτώ νεκρούς από την κατάρρευση πενταώροφου κτιρίου στο Ντάιμερ.

Ένα μικρό παιδί διασώθηκε ζωντανό από τα ερείπια της κατεστραμμένης πολυκατοικίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους.

Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης θανάτους και τραυματισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Βίσνεβε και πυρκαγιά σε κατοικία στην Μπίλα Τσέρκβα.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τις χειμερινές ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν τις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για αντίποινα μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη γέφυρα της Κριμαίας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου, με τις ουκρανικές αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια πολυκατοικίας που χτυπήθηκε βόρεια της πρωτεύουσας.

Το βαρύτερο πλήγμα σημειώθηκε στo Ντάιμερ, περίπου 45 χιλιόμετρα από το Κίεβο, όπου ρωσική επίθεση τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή προκάλεσε τη μερική κατάρρευση πενταώροφου κτιρίου.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς, ωστόσο λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11), ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ανακοίνωσε ότι οι διασώστες ανέσυραν ακόμη έναν νεκρό άνδρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε οκτώ.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται μία γυναίκα γεννημένη το 1978 και ένας έφηβος γεννημένος το 2008, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν διασώστες να αναζητούν εγκλωβισμένους μέσα στα ερείπια, ενώ καπνοί εξακολουθούν να βγαίνουν από το κατεστραμμένο κτήριο. Το βράδυ της Κυριακής, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα μικρό παιδί.

Νεκροί και τραυματίες σε άλλες δύο περιοχές

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στo Ντάιμερ. Στo Βίσνεβε, ρωσικό πλήγμα σε σούπερ μάρκετ προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπίλα Τσέρκβα, όταν από επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά σε κατοικία.

Παράλληλα, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο Κίεβο ανέφεραν ότι τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις και ο χαρακτηριστικός ήχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την πόλη.

Ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ντμίτρο Λούμπινετς, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει, ζητώντας να λογοδοτήσει η Ρωσία για τις επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Οι απειλές Πούτιν και τα νέα πλήγματα

Οι βομβαρδισμοί έρχονται λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για αντίποινα σε βάρος της Ουκρανίας, εξαιτίας των ουκρανικών πληγμάτων στη γέφυρα της Κριμαίας.

Την Πέμπτη, ο Ρώσος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι η απάντηση της Μόσχας θα ήταν «πιο οδυνηρή» από τις επιθέσεις που δέχθηκε η γέφυρα.

Μία ημέρα αργότερα, ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο και άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων επτά στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα εναντίον ενεργειακών υποδομών, εντείνει την ανησυχία στην Ουκρανία ενόψει του χειμώνα, καθώς η χώρα μπαίνει στην πέμπτη χειμερινή περίοδο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

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