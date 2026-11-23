Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα είναι έτοιμη να ενισχύσει τις σχέσεις της με χώρες που σέβονται την κυριαρχία της.

Τόνισε ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Ασία απαιτεί την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Υπογράμμισε το δικαίωμα της Πιονγκγιάνγκ να προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα.

Η Βόρεια Κορέα επιδιώκει φιλικές και συνεργατικές σχέσεις με χώρες που αναγνωρίζουν την εθνική της κυριαρχία, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα κράτη.

Οι δηλώσεις συνδυάζουν το άνοιγμα σε νέες διπλωματικές επαφές με τη διατήρηση της ασφάλειας ως πρωταρχική ευθύνη της χώρας. Snapshot powered by AI

Έτοιμη να ενισχύσει τις σχέσεις της με όποια χώρα σέβεται την κυριαρχία της δηλώνει η Βόρεια Κορέα, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να συνδέει το ενδεχόμενο νέων συνεργασιών με την ανάγκη προστασίας των εθνικών συμφερόντων της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων νέων ξένων πρεσβευτών.

Ο Κιμ υποστήριξε ότι η κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Ασία καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας του, επισημαίνοντας ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμά της να προστατεύει τα συμφέροντά της.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πιονγκγιάνγκ είναι διατεθειμένη να αναπτύξει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με όλες τις χώρες που αναγνωρίζουν και σέβονται την εθνική της κυριαρχία, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη.

Οι δηλώσεις του συνδυάζουν το άνοιγμα σε νέες διπλωματικές επαφές με την πάγια θέση της Βόρειας Κορέας ότι η ασφάλειά της αποτελεί δική της ευθύνη.

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