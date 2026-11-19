Ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, συναντά τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη βόρεια κορεατική πλευρά των συνόρων, στο χωριό Πανμουντζόμ της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης, στις 30 Ιουνίου 2019

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά το ταξίδι του στην Ασία λόγω πολλών συναντήσεων.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σχέση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη, παρόλο που δεν συναντήθηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η συνάντηση με τον Κιμ θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Snapshot powered by AI

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC σήμερα πως δεν κατάφερε να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, διότι είχε πάρα πολλές συναντήσεις.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι δύο τους θα συναντηθούν «κάποια στιγμή». «Η σχέση υπάρχει, όμως δεν συναντηθήκαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως έγραψε ένας δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτηση στο X. «Υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις… Δεν θα είχε λειτουργήσει… Θα κάνουμε αυτήν τη συνάντηση κάποια στιγμή», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.