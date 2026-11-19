Τραμπ για Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η σχέση υπάρχει αλλά δεν συναντηθήκαμε στην Κίνα»
Θα κάνουμε τη συνάντηση κάποια στιγμή είπε ο Τραμπ για τον Βορειοκορεάτη ηγέτη
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά το ταξίδι του στην Ασία λόγω πολλών συναντήσεων.
- Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σχέση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη, παρόλο που δεν συναντήθηκαν.
- Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η συνάντηση με τον Κιμ θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον.
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC σήμερα πως δεν κατάφερε να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, διότι είχε πάρα πολλές συναντήσεις.
Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι δύο τους θα συναντηθούν «κάποια στιγμή». «Η σχέση υπάρχει, όμως δεν συναντηθήκαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως έγραψε ένας δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτηση στο X. «Υπήρχαν πάρα πολλές συναντήσεις… Δεν θα είχε λειτουργήσει… Θα κάνουμε αυτήν τη συνάντηση κάποια στιγμή», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:29 ∙ WHAT THE FACT
Λύθηκε το μυστήριο ενός μαζικού τάφου 1.700 ετών με 8.000 οστά στην Αγγλία
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ