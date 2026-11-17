Snapshot Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφτηκε χιονοδρομικό κέντρο στη Σαμτζιγιόν κοντά στα σύνορα με την Κίνα, συνοδευόμενος από την οικογένειά του και αξιωματούχους.

Φωτογραφίες δείχνουν τον Κιμ να χαμογελά με τσιγάρο στο χέρι, ενώ η κόρη του, Τζου Άε, κάνει σκι φορώντας λευκή στολή χωρίς κράνος.

Ο Κιμ εξέφρασε ικανοποίηση για τις κατασκευές του θέρετρου, χαρακτηρίζοντάς τες άψογες και εντυπωσιακές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ αυτήν την εβδομάδα, αλλά ειδικοί θεωρούν απίθανη την προετοιμασία για τέτοια συνάντηση.

Η επίσκεψη δεν περιέχει μηνύματα προς τις ΗΠΑ και δεν θεωρείται προετοιμασία για συνάντηση με τον Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε να καπνίζει και να χαμογελά πλατιά σε νέες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας σε χιονοδρομικό κέντρο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συνάντηση μεταξύ τους αυτή την εβδομάδα.

Πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Τραμπ -ο οποίος συναντήθηκε με τον Κιμ τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του- άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Ίσως συναντηθούμε και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οπότε αυτό θα είναι καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι το αν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι ο Κιμ «εξαρτάται από τον Πρόεδρο Σι» της Κίνας.

Την ώρα που Τραμπ προέβαινε σε αυτές τις δηλώσεις, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν ότι ο Κιμ και η οικογένειά του, συνοδευόμενοι από αξιωματούχους του κόμματός του, επισκέφτηκαν μια τουριστική περιοχή κοντά στα σύνορα με την Κίνα την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA δείχνουν τον Κιμ να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα, χαμογελώντας πλατιά, με ένα τσιγάρο στο χέρι και φορώντας γυαλιά ηλίου, σε ένα μέρος που φαίνεται να είναι χιονοδρομικό κέντρο, ενώ πίσω του στέκεται η σύζυγός του, Ρι Σολ Τζου.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τη μικρή κόρη του, Τζου Άε, για την οποία η υπηρεσία πληροφοριών της Σεούλ έχει δηλώσει ότι προετοιμάζεται να γίνει η διάδοχος του Κιμ, να κάνει σκι φορώντας μια λευκή στολή, αλλά χωρίς κράνος.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Τζου Άε KCNA

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι φωτογραφίες του Βορειοκορεάτη ηγέτη και της οικογένειας του τραβήχτηκαν στην πόλη Σαμτζιγιόν, η οποία βρίσκεται κοντά στα κινεζικά σύνορα και πλησίον του όρους Παεκτού. Η συγκεκριμένη πόλη θεωρείται από τους Βορειοκορεάτες ως ο ιερός τόπος γέννησης του πατέρα του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Κατά την περιήγησή του στο θέρετρο, το οποίο περιλαμβάνει χιονοδρομικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία, ο Κιμ «εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση, λέγοντας ότι όλες οι κατασκευές είναι πραγματικά άψογες, καθώς χτίστηκαν με μεγάλη προσοχή», ανέφερε το KCNA.

«Όσο περισσότερο το παρατηρούσε, τόσο μεγαλύτερο θαυμασμό ένιωθε για το εντυπωσιακό τοπίο, που θύμιζε μια πόλη μέσα στο δάσος», προσθέτει το πρακτορείο.

Αν και ο Κιμ πραγματοποίησε την επίσκεψη κοντά στην Κίνα, η οποία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη πόλη Σενζέν, ειδικοί εκτιμούν ότι είναι απίθανο η κίνηση του ηγέτη Βόρειας Κορέας να αποτελεί ένδειξη σχεδίων για μετάβαση στη σύνοδο.

«Η αναφορά του KCNA δεν περιέχει κανένα μήνυμα που να απευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχουν ενδείξεις προετοιμασιών για κάποια συνάντηση», δήλωσε στο AFP ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας.

«Επομένως, η επίσκεψη του Κιμ είναι δύσκολο να εκληφθεί ως προετοιμασία για οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ Βόρειας Κορέας και ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα», τόνισε.