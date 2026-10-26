Ζει και βασιλεύει: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε νέα γέφυρα στην Κίνα

Η γέφυρα, μήκους 3 χιλιομέτρων, δόθηκε στην κυκλοφορία στα μέσα Οκτωβρίου —12 χρόνια αφότου η Κίνα ολοκλήρωσε την κατασκευή της— καθώς η έναρξη της λειτουργίας της είχε καθυστερήσει εξαιτίας προβλημάτων από την πλευρά της Βόρειας Κορέας

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ζει και βασιλεύει: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε νέα γέφυρα στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επισκέφθηκε την Κίνα για να εγκαινιάσει μια γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να είναι σε κώμα ή ακόμη και νεκρός.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε το Σάββατο στην κινεζική παραμεθόρια πόλη Νταντόνγκ, αφού διέσχισε τη Νέα Γέφυρα του Ποταμού Γιαλού, σύμφωνα με το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας —το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν τη Βόρεια Κορέα— και το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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Σύμφωνα με τον Guardian, συναντήθηκε με τον Γουάνγκ Χουνίνγκ, μέλος της μόνιμης επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κίνα για να προωθήσει την ιστορική φιλία τους και να επεκτείνει την πρακτική συνεργασία, προσφέροντας έτσι απτά οφέλη στους λαούς και των δύο χωρών», σύμφωνα με το Xinhua.

Στη συνέχεια, ο Γουάνγκ συνόδευσε τον Κιμ στη γέφυρα για να τον αποχαιρετήσει.

Δείτε βίντεο:

Η επίσκεψη φαίνεται να είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να υπογραμμίσει την ισχύ των δεσμών του Κιμ με το Πεκίνο εν όψει της 25ης Οκτωβρίου, μια ημέρα συμβολική και για τις δύο χώρες, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική νίκη της Κίνας στον πόλεμο της Κορέας, η οποία σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου τα κινεζικά στρατεύματα διέσχισαν τον ποταμό Γιαλού και εισέβαλαν στη Βόρεια Κορέα τον Οκτώβριο του 1950.

Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσε το Σάββατο ότι επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία γύρω από τη γέφυρα και κοντά σε ένα μουσείο αφιερωμένο στον ρόλο της Κίνας στον πόλεμο, ενώ περιορίστηκαν και οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Διπλωματικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ότι τα μέτρα αυτά συνδέονταν με την επίσκεψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Βόρειας Κορέας.

Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα
Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα
Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα

Η γέφυρα, μήκους 3 χιλιομέτρων, δόθηκε στην κυκλοφορία στα μέσα Οκτωβρίου —12 χρόνια αφότου η Κίνα ολοκλήρωσε την κατασκευή της— καθώς η έναρξη της λειτουργίας της είχε καθυστερήσει εξαιτίας προβλημάτων από την πλευρά της Βόρειας Κορέας.

Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα
Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν, επίσης, την πρώτη οδική γέφυρα που διασχίζει τα κοινά σύνορα των δύο χωρών, συνδέοντας έτσι την Πιονγιάνγκ με τους βασικούς υποστηρικτές της για πρώτη φορά

Η επίσκεψη του Σαββάτου ήταν η έκτη του Κιμ στην Κίνα και η πρώτη του από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν είχε παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Σι επισκέφθηκε την Πιονγιάνγκ τον Ιούνιο, στην πρώτη του επίσκεψη εκεί μετά από επτά χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με τη Νότια Κορέα έχουν επιδεινωθεί.

Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα
Κιμ Γιονγκ Ουν - Κίνα

Η αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Τζονγκ, έχει εκδώσει περίπου 10 δηλώσεις ασκώντας κριτική προς τη Σεούλ από τα τέλη Σεπτεμβρίου, γεγονός που το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας χαρακτήρισε ασυνήθιστο.

Ο Σι θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν στις 18-19 Νοεμβρίου, κάτι που έχει τροφοδοτήσει εικασίες σχετικά με μια συνάντηση μεταξύ του Κιμ και του Ντόναλντ Τραμπ.

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