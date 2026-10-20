Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι καλά και επιθεωρεί... παπούτσια

Snapshot Η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να επισκέπτεται έκθεση ρούχων και παπουτσιών, απαντώντας σε φήμες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι φωτογραφίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.

Οι φήμες για σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία ή θάνατο του Κιμ ξεκίνησαν από αναρτήσεις Κινέζου αντιφρονούντα που ισχυρίστηκε ότι είχε μεταφερθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια από Πεκίνο.

Οι ισχυρισμοί για την κατάσταση υγείας του Κιμ και την παρουσία Κινέζων στρατιωτών στη Βόρεια Κορέα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών από τα κρατικά μέσα θεωρείται ως επίσημη απάντηση της Πιονγκγιάνγκ στη φημολογία, χωρίς να διαλευκαίνεται το χρονικό πλαίσιο. Snapshot powered by AI

Η Βόρεια Κορέα απάντησε στις φήμες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται σε κώμα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από επίσκεψή του σε έκθεση ρούχων και παπουτσιών.

Σύμφωνα με το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA), ο ηγέτης της χώρας επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ δεν είναι σαφές πότε ακριβώς τραβήχτηκαν.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται να εξετάζει παιδικά παπούτσια, να συνομιλεί με αξιωματούχους και να επιθεωρεί γυναικεία παλτό.

Οι φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν μετά τις φήμες που ήθελαν τον 42χρονο ηγέτη να έχει υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, να βρίσκεται σε κώμα, ακόμη και να έχει πεθάνει, έπειτα από επείγουσα μεταφορά του στο Πεκίνο για νοσηλεία.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Κιμ σκύβει για να δει από κοντά ένα μικροσκοπικό ροζ παπούτσι που κρατά μια νεαρή γυναίκα, η οποία φορά ανοιχτόχρωμο ροζ φόρεμα. Σε άλλη εικόνα, εμφανίζεται με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια τεντωμένα, να συνομιλεί με έντονες χειρονομίες με έναν αξιωματούχο. Σε τρίτη φωτογραφία, επιθεωρεί το μανίκι ενός γυναικείου παλτό που βρίσκεται σε κούκλα βιτρίνας, ενώ μέλη της συνοδείας του στέκονται πίσω του.

Οι αναρτήσεις που πυροδότησαν τις φήμες

Η φημολογία ξεκίνησε από αναρτήσεις που έκανε την Κυριακή στην πλατφόρμα Χ ο Κινέζος αντιφρονών Γουαντζούν Σιέ, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Κόμμα Δημοκρατίας της Κίνας.

Αρχικά, ο Σιέ υποστήριξε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε πεθάνει και ότι η Κίνα είχε στείλει 9.000 στρατιώτες στην Πιονγκγιάνγκ, εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη κρίση διαδοχής στην εξουσία.

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι ομάδα ειδικών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πεκίνου της Ιατρικής Σχολής του Πεκίνου είχε μεταβεί στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο, προκειμένου να προσφέρει επείγουσα ιατρική φροντίδα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας αποτελεί την απάντηση της Πιονγκγιάνγκ στη φημολογία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ανεξάρτητα ο χρόνος λήψης τους.