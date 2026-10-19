Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

Ανάλογες φήμες είχαν κυκλοφορήσει και το 2020 - Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Βορειοκορεάτη ήταν στις 11 Οκτωβρίου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φήμες αναφέρουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν νοσηλεύεται σε κώμα στην Κίνα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.
  • Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ ήταν στις 11 Οκτωβρίου σε άγνωστη τοποθεσία στην Πιονγιάνγκ.
  • Η υγεία του Κιμ θεωρείται επισφαλής λόγω της παχυσαρκίας του, με βάρος πάνω από 140 κιλά και κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.
  • Σε περίπτωση θανάτου του, η μικρότερη αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο-τζόνγκ, αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία προσωρινά, μέχρι η κόρη του Κιμ να ενηλικιωθεί.
  • Φήμες για σοβαρά προβλήματα υγείας του Κιμ είχαν κυκλοφορήσει και το 2020, χωρίς να επιβεβαιωθούν.
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Έντονη φημολογία επικρατεί στο διαδίκτυο για την κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Κίνα, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Σύμφωνα με διαδικτυακές εικασίες, ο Κιμ μεταφέρθηκε στο Peking Union Medical College στο Πεκίνο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα θεραπεία.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ ήταν στο μουσείο άμυνας σε άγνωστη τοποθεσία στην Πιονγιάνγκ στις 11 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, χρήστες που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, μέχρι στιγμής επισημαίνουν ότι δεν φαίνεται να ισχύει, καθώς οι παρουσιαστές τους κρατικού καναλιού εμφανίζονται με ροζ και ευδιάθετοι προς το παρόν. Σε περίπτωση θανάτου ή ασθένειας του ηγέτη τους, θα ήταν ντυμένοι στα μαύρα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, αναφορές έριξαν φως στην πλούσια διατροφή του Κιμ με μπριζόλες και αστακούς, η οποία τον έχει καταστήσει «εξαιρετικά παχύσαρκο», σύμφωνα με πληροφορίες από νοτιοκορεάτες κατασκόπους.

Ο ανώτατος ηγέτης ζυγίζει πάνω από 140 κιλά με ύψος μόλις 1,70, γεγονός που τον εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας.

Η κακή υγεία του τυράννου ακολουθεί ένα κληρονομικό πρότυπο, καθώς τόσο ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ-ιλ, όσο και ο παππούς του, Κιμ Ιλ-σούνγκ, ήταν παχύσαρκοι.

Δεν είναι οι πρώτες φορά που κυκλοφορούν φήμες για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν. Το 2020, ανάλογες φήμες ισχυρίζονταν ότι ο Κιμ είχε πεθάνει, αφού είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια σκηνή για αρκετούς μήνες.

Ένας πρώην διπλωμάτης ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κώμα και ήταν έτοιμος να παραδώσει την εξουσία στην αδελφή του, την Κιμ Γιο-τζόνγκ, 38 ετών, κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας.

Σε περίπτωση που ο Κιμ πεθάνει, οι ειδικοί λένε ότι η ισχυρή μικρότερη αδελφή του θα αναλάβει τα ηνία του «ερημικού βασιλείου».Έχει ήδη σημαντική επιρροή στο καθεστώς που διαθέτει πυρηνικά όπλα και λέγεται ότι είναι ακόμη πιο αδίστακτη από τον αδελφό της.

Πηγές από το εσωτερικό είχαν αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η Κιμ Γιο-γιονγκ επηρεαζόταν από τους πιο σκληροπυρηνικούς βοηθούς και συμβούλους του πατέρα τους, Κιμ Γιονγκ-ιλ.

Και τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η Πιονγιάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει επιπλέον τακτικά όπλα κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Αναλυτές πιστεύουν ότι η αδελφή του Κιμ θα αναλάβει ως προσωρινή ηγέτιδα έως ότου η κόρη του, η 13χρονη Κιμ Τζου-άε, φτάσει σε ηλικία κατάλληλη για να ηγηθεί του καθεστώτος.

Ο Κιμ έχει αναθρέψει την έφηβη κόρη του για διάδοχό του, και τα τελευταία χρόνια αυτή έχει πλαισιώσει τον πατέρα της σε μια σειρά από εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

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