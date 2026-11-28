Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις εννέα το βράδυ του Σαββάτου στην Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του 1ου ΕΠΑΛ.

Μια νταλίκα και ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκαν νωτομετωπικά με το αυτοκίνητο να “καρφώνεται στο πίσω μέρος της προπορευόμενης νταλίκας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας Πύργου καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο άντρες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ηλικίας περίπου 60-65 ετών απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου για την αντιμετώπιση της κατάστασης τους.