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Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων στη Βρετανία, όταν ένας 49χρονος πατέρας τριών παιδιών εγκλωβίστηκε για πέντε ώρες μέσα σε τεχνητό σπήλαιο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατα τραύματα και να χάσει τη ζωή του οκτώ ημέρες αργότερα.

Ο Καρλ Ο'Κιφ, από το Λάνκαστερ, βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του King Kong Climbing Centre, στην πόλη Κέσγουικ της κομητείας Κάμπρια, προκειμένου να γιορτάσει τα όγδοα γενέθλια ενός μέλους της οικογένειάς του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2023, ωστόσο η υπόθεση επανήλθε στην επικαιρότητα την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, όταν δικαστήριο του Νιούκαστλ επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο ύψους 67.500 λιρών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας.

Εγκλωβίστηκε σε στενή σήραγγα μήκους 20 μέτρων

Ο 49χρονος συμμετείχε σε δραστηριότητα εξερεύνησης ενός τεχνητού σπηλαίου, το οποίο αποτελούνταν από ένα δίκτυο στενών σηράγγων κατασκευασμένων από υαλοβάμβακα, πίσω από τον κεντρικό τοίχο αναρρίχησης της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο άνδρας γλίστρησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να σφηνώσει σε ένα ιδιαίτερα στενό σημείο, χωρίς να μπορεί να κινηθεί.

Το προσωπικό της επιχείρησης επιχείρησε αρχικά να τον απεγκλωβίσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

Για περισσότερες από πέντε ώρες, ο Ο'Κιφ παρέμεινε εγκλωβισμένος σε εμβρυϊκή στάση, διατηρώντας κατά διαστήματα επικοινωνία με τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό.

Η έξοδος κινδύνου ήταν κλειδωμένη με λουκέτο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις στο δικαστήριο σχετικά με τις κατασκευαστικές αδυναμίες της εγκατάστασης.

Η μοναδική έξοδος κινδύνου βρισκόταν πίσω από τον τοίχο αναρρίχησης, σε σημείο ιδιαίτερα δύσκολο να προσεγγιστεί από τους διασώστες, ενώ ήταν κλειδωμένη με λουκέτο.

Επιπλέον, τα επιμέρους τμήματα της σήραγγας ήταν στερεωμένα μεταξύ τους με βίδες και κόλλα, γεγονός που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την αποσυναρμολόγηση της κατασκευής.

Τελικά, οι διασώστες αναγκάστηκαν να κόψουν τμήμα του τεχνητού σπηλαίου για να απελευθερώσουν τον 49χρονο.

Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Cumberland Infirmary, στο Καρλάιλ, είχε ήδη υποστεί εκτεταμένες κακώσεις από τη σύνθλιψη του σώματός του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε οκτώ ημέρες αργότερα από πολυοργανική ανεπάρκεια.

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