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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι η βασική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας στην Εξεταστική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί ύστερα από πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη δραστηριότητα των funds και των servicers.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κ. Κωνσταντοπούλου θα αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της από τους Αλέξανδρο Καζαμία και Τζώρτζια Κεφαλά.

Σε ανάρτησή της για το θέμα, η κ. Κωνσταντοπούλου τονίζει ότι ορισμένα κόμματα δεν έχουν ακόμη ενημερώσει το προεδρείο για τη σύνθεση των βουλευτών που θα τα εκπροσωπήσουν στην εξεταστική, ενώ δεν έχει γίνει ούτε η κλήρωση για τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.

«Η πρόταση αυτή προέρχεται από την κοινωνία και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ούτε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ΝΔ ούτε τα Κόμματα που κυβέρνησαν και θυματοποίησαν τον κόσμο με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, εξώσεις δεν θέλουν να γίνει πραγματική διερεύνηση. Ήδη σε ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί πανικός και φαίνεται ότι δίνουν και παίρνουν οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις για να μη γίνει πλήρης διερεύνηση», αναφέρει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι η ίδια θα βρεθεί εκεί προκειμένου να εγγυηθεί ότι οι πολίτες θα μάθουν την αλήθεια.

Η παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου πάντως είχε προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον και συζητήσεις κατά την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της έντασης και της επιμονής της κατά την εξέταση των κρίσιμων μαρτύρων, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί και στην περίπτωση αυτή.

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