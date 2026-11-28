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Μια παραλίγο τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λετονία, όταν ένα αγόρι επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές, θέτοντας τη ζωή του σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο νεαρός έτρεχε προκειμένου να προλάβει το τρένο του, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως ότι ένας άλλος συρμός πλησίαζε από την αντίθετη κατεύθυνση.

Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ενώ το τρένο βρισκόταν πλέον σε επικίνδυνα μικρή απόσταση, το αγόρι κατάφερε να πηδήξει στο πλάι, αποφεύγοντας την παράσυρσή του την τελευταία στιγμή.

«Κανένα τρένο δεν αξίζει τη ζωή σου»

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Λετονίας δημοσιοποίησε το υλικό θέλοντας να αναδείξει τις δυνητικά ολέθριες συνέπειες της βιασύνης και της απροσεξίας κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

«Φοβάσαι μήπως χάσεις το τρένο; Όσο σημαντικό κι αν φαίνεται να το προλάβεις, τίποτα δεν αξίζει τη ζωή σου. Να θυμάσαι ότι ένα τρένο δεν μπορεί να σταματήσει αμέσως», ήταν το μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση.

Η εταιρεία κάλεσε τους πολίτες να σταματούν πριν από κάθε σιδηροδρομική διάβαση, να ελέγχουν και τις δύο κατευθύνσεις και να βεβαιώνονται ότι δεν πλησιάζει συρμός σε καμία από τις γραμμές.

Ιδιαίτερη έκκληση απηύθυνε στους γονείς, προτρέποντάς τους να συζητούν με τα παιδιά τους τους κανόνες ασφαλείας.

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