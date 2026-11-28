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Αυξημένος είναι ο μέχρι τώρα αριθμός επιστροφών μεταναστών μέσα στο 2026, συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, το τελευταίο δεκάμηνο του έτους έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 6.000 επιστροφές, ενώ συνολικά μέσα στο 2025 σημειώθηκαν 5.736 επιστροφές και απελάσεις.

Ειδικότερα, οι αναγκαστικές απελάσεις στο δεκάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 2.417, έναντι 1.956 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 24%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω ΔΟΜ, οι οποίες στο ενδεκάμηνο του 2026 έφτασαν τις 2.502, έναντι 1.623 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας άνοδο 54%. Παράλληλα, στην κατηγορία των λοιπών επιστροφών καταγράφηκαν 1.016 περιπτώσεις στο δεκάμηνο του 2026.

Πλεύρης: Αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής

Η εντατικοποίηση των επιστροφών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του υπουργείου, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της σχετικής πολιτικής γίνεται με αποφασιστικότητα. Ενδεικτική της προσπάθειας αυτής ήταν και η πρόσφατη ολοκλήρωση της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα πτήσης επιστροφής μεταναστών, με 114 άτομα.

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Πλεύρης επισημαίνει ότι η πολιτική επιστροφών υλοποιείται με αποφασιστικότητα, τονίζοντας ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα πτήσης επιστροφής μεταναστών, με 114 άτομα από 9 διαφορετικές εθνικότητες της Αφρικής και της Ασίας, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής».

Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης υπογραμμίζει ότι «το μήνυμά μας είναι σαφές: όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στη χώρα, οφείλουν να επιστρέφουν» και ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την τάξη και την ασφάλεια».

Ο σχεδιασμός «return hubs» στη Ρουάντα

Η αύξηση των επιστροφών συνδέεται και με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τρίτες χώρες και στη δημιουργία των λεγόμενων «return hubs». Πρόκειται για κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι σταθμοί ή, υπό συγκεκριμένες συμφωνίες και προϋποθέσεις, ως προορισμοί για πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής.

Στο συγκεκριμένο πεδίο, η Ελλάδα συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διεργασίες για τη δημιουργία τέτοιων δομών, με τη Ρουάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Θάνος Πλεύρης, ο πρώτος κόμβος επιστροφών αναμένεται να λειτουργήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ οι πρώτες επιστροφές μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου τοποθετούνται χρονικά την άνοιξη του ίδιου έτους. Η τελική συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Η δημιουργία των «return hubs» εντάσσεται στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που καταγράφονται στην εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συνεργασία με τις χώρες καταγωγής ή προκύπτουν εμπόδια στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για την ελληνική κυβέρνηση, η ενίσχυση των επιστροφών αποτελεί πλέον βασικό σκέλος της μεταναστευτικής πολιτικής, με το βάρος να μετατοπίζεται όχι μόνο στη διαχείριση των αφίξεων, αλλά και στην αποτελεσματική υλοποίηση των αποφάσεων απομάκρυνσης όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν στη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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