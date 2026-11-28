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Μεθυσμένο κοριτσάκι μόλις 9 ετών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το cretalive, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και παραμένει σε νοσηλεία, ενώ συνελήφθη η 30χρονη μητέρα της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες το κοριτσάκι κατανάλωσε ρακή.

Δεν είναι ακόμα γνωστό υπό ποιες συνθήκες κατανάλωσε αλκοόλ ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας, ωστόσο προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

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