Snapshot Snapshot powered by AI

Στο εδώλιο της κατηγορούμενης κάθισε σήμερα (24/11) η 32χρονη από την Αργαλαστή που κατηγορείται ότι πούλησε αλκοόλ σε μια 12χρονη και τη φίλη της.

Η 32χρονη από το εδώλιο εμφάνισε την πράξη της ως μια λανθασμένη επιλογή της στιγμής, την οποία απέδωσε στον φόρτο εργασίας. Όπως ισχυρίστηκε, τα δύο κορίτσια την ενημέρωσαν ότι το αλκοολούχο ποτό προοριζόταν για τον πατέρα της ανήλικης. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο την έκρινε ένοχη για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Παράλληλα, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Πρώτη στο ακροατήριο κατέθεσε η μητέρα της 12χρονης, η οποία περιέγραψε όσα συνέβησαν στις 17 Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, η κόρη της είχε μεταβεί στην Αργαλαστή, όπου φοιτά στο σχολείο, προκειμένου να παρακολουθήσει τη σχολική γιορτή. Περίπου στις 10:30 το πρωί δέχθηκε τηλεφώνημα από την ανήλικη, η οποία της είπε ότι είχε επισκεφθεί ένα μίνι μάρκετ για να αγοράσει αλκοόλ, αλλά δεν της το πούλησαν και ότι σκόπευε να δοκιμάσει σε άλλο κατάστημα, ζητώντας προηγουμένως την άδειά της.

Η μητέρα αντέδρασε έντονα, απαντώντας, σύμφωνα με την κατάθεσή της: «Έχετε τρελαθεί, φυσικά και όχι, πώς σας ήρθε να με πάρετε τηλέφωνο και να μου ζητήσετε κάτι τέτοιο;». Η συνομιλία διακόπηκε, ωστόσο λίγο αργότερα η ίδια επικοινώνησε εκ νέου με την κόρη της, προειδοποιώντας την να μην προχωρήσει στην αγορά αλκοόλ μαζί με τη φίλη της. Όταν τη ρώτησε πού βρισκόταν, η 12χρονη φέρεται να της απάντησε ότι καθόταν με άλλα παιδιά στον προαύλιο χώρο μιας εκκλησίας.

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας, ούτε τους ιδιοκτήτες του μίνι μάρκετ, τον πατέρα της κατηγορουμένης και την ίδια την 32χρονη. Όπως κατέθεσε, κάποια στιγμή παιδιά από την παρέα ενημέρωσαν τη μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ότι η 12χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ και αισθανόταν ζάλη. Τότε εκείνη ειδοποίησε τον πατέρα της και μαζί πήγαν στο σημείο για να παραλάβουν το παιδί.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, καθώς, όπως ανέφερε η μητέρα της, ήταν η πρώτη φορά που κατανάλωνε αλκοόλ. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου, από όπου πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου.

Όταν συνήλθε, η 12χρονη φέρεται να ενημέρωσε τη μητέρα της ότι μαζί με ένα ακόμη κορίτσι είχαν επισκεφθεί το μίνι μάρκετ και ζήτησαν δύο μπουκάλια βότκα και έξι πλαστικά ποτήρια. Σύμφωνα με όσα της είπε, η υπάλληλος φέρεται να τους απάντησε: «Κανονίστε να μου φέρετε καμία αστυνομία». Τα κορίτσια αγόρασαν επίσης δύο ενεργειακά ποτά από διαφορετικό κατάστημα.

Η μητέρα ανέφερε ακόμη ότι στο περιστατικό εμπλέκονταν συνολικά επτά παιδιά μαζί με την κόρη της, ενώ ξεκαθάρισε πως η οικογένειά της δεν ήταν τακτική πελάτισσα του συγκεκριμένου μίνι μάρκετ, καθώς, όπως είπε, είχαν πραγματοποιήσει αγορές εκεί το πολύ πέντε φορές.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο 44χρονος πατέρας της ανήλικης, ο οποίος περιέγραψε πως ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την κατάσταση της κόρης τους και έσπευσε με το αυτοκίνητό του στο σημείο. Όπως είπε, βρήκε το παιδί σε πολύ κακή κατάσταση, το πήρε στην αγκαλιά του και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κόρη του τού είπε αργότερα πως είχαν επισκεφθεί και άλλα καταστήματα, όπου δεν τους πούλησαν αλκοόλ, ενώ η 32χρονη φέρεται να τις είχε προειδοποιήσει να μην της προκαλέσουν προβλήματα με την Αστυνομία. «Περιστασιακά ψωνίζαμε από το μαγαζί και δεν είχαμε καθημερινές δοσοληψίες. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη, ούτε την 32χρονη κόρη του», υποστήριξε ο μάρτυρας.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του έγινε επίσης αναφορά σε συγγενικό του πρόσωπο που διατηρεί σχέση με τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ. Ωστόσο, ο ίδιος επανέλαβε ότι, πέρα από τέσσερις με πέντε αγορές που είχαν πραγματοποιήσει από το συγκεκριμένο κατάστημα, δεν είχε προσωπική σχέση με τον ιδιοκτήτη.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 32χρονης υποστήριξε ότι η κόρη του εργάζεται περιστασιακά στο κατάστημα, καθώς είναι φιλόλογος και κάποιες φορές βοηθά στο ταμείο. Όπως ανέφερε, η επιχείρηση λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και η κόρη του γνώριζε ότι απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 12χρονη διαβεβαίωσε την κόρη του ότι το μπουκάλι βότκα προοριζόταν για τον πατέρα της και, λόγω του φόρτου εργασίας, εκείνη πείστηκε από τον ισχυρισμό της και προχώρησε στην πώληση, χωρίς να σκεφτεί ότι το ποτό θα καταναλωνόταν από τα ίδια τα παιδιά. Πρόσθεσε ότι μετά το περιστατικό η 32χρονη υπέστη σοκ και πήγε στον Βόλο, στο σπίτι του αδελφού της, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια λανθασμένη απόφαση της στιγμής. Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον πατέρα της 12χρονης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του παιδιού κατά τη νοσηλεία του.

«Πίστεψα ότι το ήθελε ο πατέρας της»

Στην απολογία της, η 32χρονη περιέγραψε ότι στο κατάστημα εμφανίστηκαν δύο κορίτσια και ζήτησαν ένα μπουκάλι βότκα. Όπως είπε, ρώτησε τη μία από τις ανήλικες για ποιον προοριζόταν το ποτό και εκείνη της απάντησε ότι το ήθελε ο πατέρας της.

«Παρά τη λάθος απόφαση που πήρα, πίστεψα ότι την έστειλε ο μπαμπάς της. Γνωρίζω ότι πήρα τη λάθος απόφαση και δεν σκέφτηκα ότι τα κορίτσια θα έπιναν το ποτό. Φοβήθηκα πολύ και ανησύχησα για την υγεία του παιδιού. Σκεφτόμουν φυλακές και δεν ήξερα τι προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε την αθώωσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος στην πράξη της, καθώς βασίστηκε στον ισχυρισμό της ανήλικης ότι το αλκοόλ προοριζόταν για τον πατέρα της. Αντίθετα, ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της, ζητώντας παράλληλα να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση ως προς την αναγνώριση του ελαφρυντικού και επέβαλε στην 32χρονη ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή. Κλείνοντας τη διαδικασία, η πρόεδρος του δικαστηρίου την κάλεσε να είναι πιο προσεκτική στο μέλλον και να μην επιδεικνύει τόσο μεγάλη ευπιστία σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από gegonota.gr

Διαβάστε επίσης