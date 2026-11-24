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Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνίστρια ένα κοριτσάκι μόλις 3,5 ετών σημειώθηκε στη Ρόδο, προκαλώντας αγωνία στην οικογένειά του. Το παιδί, αντί να βρίσκεται στον βρεφονηπιακό σταθμό, παρέμεινε μόνο του σε σχολικό λεωφορείο, το οποίο είχε απομακρυνθεί από τον χώρο του σχολείου και είχε σταθμεύσει σε σημείο κοντά σε οικοδομές και δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία.

Πρόκειται για την κόρη του τραγουδιστή Στάθη Ραφτόπουλου. Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το Real Voice 99.5, συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν το σχολικό λεωφορείο παρέλαβε το κοριτσάκι από το σπίτι του πατέρα του, προκειμένου να το μεταφέρει στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου φοιτά μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Το σχολικό ξεκίνησε κανονικά το δρομολόγιό του, με τη συνοδό να παραλαμβάνει το παιδί και να το τοποθετεί στη θέση του, αφού πρώτα του φόρεσε τη ζώνη ασφαλείας. Όταν το λεωφορείο έφτασε στο σχολείο, τα υπόλοιπα παιδιά αποβιβάστηκαν, ωστόσο το 3,5 ετών κοριτσάκι παρέμεινε μέσα στο όχημα.

Ο οδηγός συνέχισε στη συνέχεια προς την πόλη της Ρόδου και στάθμευσε το μισθωμένο βανάκι σε συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι το παιδί βρισκόταν ακόμη εκεί.

Η μητέρα περιέγραψε στο MEGA όσα είχαν προηγηθεί, λέγοντας:

«Εφτάμισι ώρα το πρωί παρέλαβε το παιδί το σχολικό με τη συνοδό από την κατοικία του πατέρα. Παρέλαβαν το παιδί η συνοδός, το τοποθέτησε στη θέση του, του έβαλε τη ζώνη, το οδήγησαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο με το σχολικό, παρκάρανε, ξεφόρτωσαν όλα τα παιδάκια. Το δικό μου όχι».

Το κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του σε ένα άδειο σχολικό λεωφορείο, σε μια περιοχή που δεν γνώριζε. Ένας περαστικός ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε την παρουσία του και το εντόπισε τρομαγμένο, έξω από το όχημα.

Η μητέρα εξήγησε ότι το σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, περιγράφοντας:

«Πάρκαρε στο πουθενά. Έτσι θα σας το πω όπως το νιώθω. Στο πουθενά. Όπου λεωφόρο Καλλιθέας από κάτω, λόφος από την πάνω μεριά και οικοδομές με θεμέλια, με γκρεμούς, με τρύπες, με χίλια δυο».

«Δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω φάει», λέει ο πατέρας

Ο Στάθης Ραφτόπουλος μίλησε στο MEGA για τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν, περιγράφοντας την αγωνία που βιώνει η οικογένεια μετά το συμβάν. Όπως ανέφερε, το παιδί επισκέφθηκε παιδοψυχολόγο, ενώ οι γονείς προσπαθούν να το βοηθήσουν να διαχειριστεί την εμπειρία.

«Είμαστε σοκαρισμένοι ακόμα. Δηλαδή δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω φάει. Πήγαμε στην παιδοψυχολόγο, η οποία μας, ευτυχώς μας είπε ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλάτα πρώτα βήματα. Ίσως από ένστικτο και εγώ και η μητέρα του. Δε δείξαμε πάρα πολύ ας πούμε ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εκείνη ρωτάει, γιατί δεν πήγα σχολείο; Γιατί ήμουν μόνη μου μπαμπά. Το περιγράφει. Είναι καλό. Μας είπε ότι είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Κατά τα άλλα θέλει χρόνο. Μας είπαν ότι για να το πάμε στο επόμενο σχολείο θα πρέπει να περνάμε πρώτα απ’ έξω, να της το δείχνουμε ότι είναι αυτό το άλλο σχολείο που θα πας, να μας αφήσουν να μπαίνουμε μέσα για λίγες ώρες και να βγαίνουμε πάλι έξω, πάντα μαζί. Εγώ την ενημέρωση την είχα από την συνοδό. Δηλαδή δύο ώρες μετά την επιβίβασή του από το σπίτι μου στο σχολικό. Δέκα η ώρα δέχτηκα την κλήση. Μας είπε ότι συνέβη κάτι σοβαρό, κύριε Ραφτόπουλε, με την κόρη σας. Εκεί έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Λέω είναι καλά; Με το έμαθα ότι είναι καλά συνήλθα λίγο».

Το σχολείο δεν είχε αντιληφθεί την απουσία του παιδιού

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη μητέρα, το σχολείο δεν είχε διαπιστώσει ότι το κοριτσάκι δεν είχε φτάσει ποτέ στις εγκαταστάσεις του. Για περίπου τρεις ώρες, η απουσία του δεν είχε γίνει αντιληπτή, ενώ η οικογένεια δεν γνώριζε πού βρισκόταν.

Η μητέρα περιέγραψε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν περνούσε τυχαία από το σημείο ο πολίτης που εντόπισε το παιδί:

«Αν δεν περνούσε ο περαστικός και θα βλέπαμε 5:30-6 λίγο πριν νυχτώσει ότι το παιδί μας δεν έφτασε. Εγώ θα ήμουν στην Κύπρο αποκλεισμένη για την επαγγελματική μου υποχρέωση για το συνέδριο. Ο πρώην σύζυγος, ο πατέρας, θα περίμενε εδώ να έρθει το σχολικό. Θα συνειδητοποιούσαμε όλη μια παρέα ότι δεν ήρθε το παιδί. Και πού θα ήταν το παιδί; Στο πουθενά; Θα το ψάχναμε στη νύχτα, στα θεμέλια, στους κεντρικούς δρόμους και στα βουνά;»

Ο περαστικός, εκτιμώντας ότι το κοριτσάκι ήταν μαθήτρια του δημόσιου νηπιαγωγείου που βρίσκεται κοντά στο σημείο, αποφάσισε να το συνοδεύσει εκεί. Τελικά, ο πατέρας κατάφερε να εντοπίσει την κόρη του στην τουαλέτα ενός διαφορετικού νηπιαγωγείου.

Οι απαντήσεις που ζητά η οικογένεια

Την ημέρα του περιστατικού, ο μεγαλύτερος αδελφός του κοριτσιού δεν είχε πάει στο σχολείο, καθώς ήταν άρρωστος. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις περιγραφές της οικογένειας, δεν πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των παιδιών πριν από την αναχώρηση του σχολικού λεωφορείου.

Η μητέρα υπογράμμισε την ευθύνη που αναλαμβάνει κάθε εκπαιδευτική δομή απέναντι στους γονείς, όταν παραλαμβάνει τα παιδιά τους.

«Όταν δίνει ο κάθε γονιός το παιδί του στο σχολείο είναι το δεύτερό του σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια προσπαθεί πλέον να διαχειριστεί τις συνέπειες της περιπέτειας, ενώ το κοριτσάκι θα παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Την ίδια στιγμή, οι γονείς ζητούν να δοθούν απαντήσεις για το πώς ένα τόσο μικρό παιδί έμεινε μόνο του και κανείς δεν αντιλήφθηκε την απουσία του.

Με λόγια που αποτυπώνουν την αγωνία και την ανακούφισή της, η μητέρα κατέληξε:

«Πού ήταν το παιδί μου όλες αυτές τις τρεις ώρες; Και τελικά το βρήκαμε. Το παιδί μου εχθές εμένα μου το ξαναχάρισε ο Θεός. Η ευθύνη μου ως μητέρα από την ώρα που έγινα μητέρα είναι να το προστατεύω και θα πάει μέχρι τέρμα η ιστορία».

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