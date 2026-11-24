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Με κεντρική ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και με την απονομή των Παγκόσμιων Βραβείων Τεχνητής Νοημοσύνης, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου το Digital Economy Forum 2026 με τίτλο «Building Intelligence». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναπτύσσοντας το όραμα για την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου ως βασικού μοχλού οικονομικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας

Ο υπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία ως τη «δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, αναπτύσσεται η οικονομία και εξελίσσεται η κοινωνία».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σημείωσε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη χτίζεται από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, για ανθρώπους που είναι έτοιμοι να την χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία».

Στη συνέχεια, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, προκειμένου η Ελλάδα να προσεγγίσει περισσότερο τα ευρωπαϊκά οικονομικά δεδομένα.

«Για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, δεν αρκεί μόνο να αναπτυσσόμαστε περισσότερο ποσοτικά. Πρέπει και να μπορούμε να παράγουμε διαφορετικά. Και η αλήθεια εδώ είναι ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας. Και εδώ η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαμε ποτέ για να την πετύχουμε. Αν ιδίως οι μικρότερες οικονομίες, όπως η δική μας, την αξιοποιήσουν σωστά, θα μπορέσουν να ξεπεράσουν ακόμη και θεωρητικά πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές».

Οι πέντε μεγάλες προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της προεδρίας του στο Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα τεχνολογικής πολιτικής, αλλά πρέπει να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό της οικονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής.

Όπως εξήγησε, οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα είναι πέντε: η διακυβέρνηση της τεχνολογίας, καθώς η εξέλιξή της είναι ταχύτερη από την προσαρμογή των θεσμών, η διάχυση των οφελών της παραγωγικότητας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, η αποτροπή της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας λόγω του αυξημένου κόστους κεφαλαίου και του ανταγωνισμού για επενδύσεις, καθώς και η κυβερνοασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε:

«Το κρίσιμο διακύβευμα για τα κράτη δεν θα είναι ποιος θα κυριαρχήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως πολύ συχνά συζητάμε, αλλά πώς η ανθρωπότητα θα καταφέρει να ωφεληθεί από αυτήν. Και, η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι κοινωνίες που χάνουν δεν είναι εκείνες που αγκαλιάζουν την αλλαγή, είναι όσες την αρνούνται από φόβο».

Και πρόσθεσε:

«Η απάντηση στον φόβο δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να είναι η αδράνεια. Η απάντηση είναι η προετοιμασία».

«Building Intelligence»: Οι τέσσερις πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ερμηνεύοντας το κεντρικό μήνυμα του φετινού συνεδρίου, «Building Intelligence», ο υπουργός παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Ο πρώτος αφορά τις ψηφιακές υποδομές και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπολογιστικής ισχύος. Σε αυτό εντάσσονται τα data centers, η πολιτική «cloud-first», το AI Factory «Φάρος» και ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος».

Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, μέσα από ενιαία αρχιτεκτονική και συντονισμένη διακυβέρνηση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός «έξυπνου κράτους».

Ο τρίτος άξονας αφορά τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα διαθέσιμα και υπό σχεδιασμό χρηματοδοτικά εργαλεία, επισημαίνοντας:

«Εδώ εκ των πραγμάτων με τον ρόλο του Υπουργού Οικονομικών, μπορώ να πω ότι, από την πλευρά μας ως κυβέρνηση, πέρα από τα έργα 29,3 δισ. ευρώ που υλοποιούνται με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, και είναι ήδη συμβασιοποιημένα, αυξάνουμε τις δημόσιες επενδύσεις στα 11 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Δημιουργούμε και δανειοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους πόρους που αναμένεται να προέλθουν από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2028-2034, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, καθώς και στα περίπου 8 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, με ορίζοντα έως το 2032.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στο ψηφιακό ευρώ, το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να αποτελεί πραγματικότητα έως το 2029.

Παράλληλα, παρουσίασε την ελληνική πρόταση για τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G και των 2 GHz, η οποία εντάχθηκε στο νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028-2034 και παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σύμφωνα με την πρόταση, μέρος των εσόδων θα μπορούσε να αποτελέσει νέο ίδιο πόρο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ενώ ένα άλλο μέρος θα κατευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων.

Η αρχική εκτίμηση για τη χρηματοδοτική κλίμακα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ανέρχεται σε 12-15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πιθανά πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές ανανεώσεις των αδειών 5G.

Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «κανένας αλγόριθμος δεν χτίζει νοημοσύνη χωρίς ανθρώπους».

Το στοίχημα της επιστροφής των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την οποία χαρακτήρισε «την πεμπτουσία της οικονομικής πολιτικής», συνδέοντάς την με την ανάγκη επιστροφής των Ελλήνων επιστημόνων που αναζήτησαν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε:

«Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να βρουν εδώ ένα οικοσύστημα που να ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία τους, ώστε να επιστρέψουν ακόμη περισσότεροι. Και σε αυτό, οι επιχειρήσεις οι δικές σας, του ΣΕΠΕ, δεν είστε θεατές. Είστε πρωταγωνιστές».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο υπουργός έθεσε ως προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη τη συμμετοχή όλων των πολιτών, των επιχειρήσεων και των περιοχών της χώρας στην ψηφιακή μετάβαση.

«Η ανάπτυξη θα είναι πραγματικά βιώσιμη μόνο όταν συμπεριλάβει ανθρώπους, περιοχές και επιχειρήσεις που σήμερα, με απλά λόγια, είναι εκτός. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Περιφέρεια πρέπει να έχει πρόσβαση στα ίδια εργαλεία με μια μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα. Ένας πολίτης σε ένα μικρό νησί θα πρέπει να εξυπηρετείται από το κράτος όπως ένας πολίτης στο κέντρο της πόλης».

Και κατέληξε:

«Αυτό είναι, τελικά, το βαθύτερο νόημα του «building intelligence»: όχι μόνο να γίνουμε πιο έξυπνοι, αλλά να γίνουμε και πιο δίκαιοι και πιο συμπεριληπτικοί. Διότι μόνο έτσι θα ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο τους εαυτούς μας και την οικονομία μας. Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι απλώς ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε σπρωγμένοι από την ανάγκη. Είναι ένα βήμα που θα κάνουμε όλοι μαζί, με σχέδιο, για το κοινό μας μέλλον. Και σας διαβεβαιώ μπορούμε».

Ο υπουργός σημείωσε, τέλος, ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταφέρει να συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα ψηφιακά κράτη της Ευρώπης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με αυτοπεποίθηση και οργανωμένο σχεδιασμό μπορεί να πετύχει ακόμη περισσότερα.