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Λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη Νέα Ιωνία, μετατρέποντας σε συντρίμμια καφετέρια στην οδό Σινώπης. Οι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο εσωτερικό του.

Το MEGA παρουσίασε φωτογραφία στην οποία αποτυπώνονται οι δύο άνδρες κατά τη διαφυγή τους από το σημείο.

Νωρίτερα σε βιντεοληπτικό υλικό του Newsbomb διακρίνεται ένας από τους δράστες, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας λευκό κράνος, να κατεβαίνει από τη μοτοσικλέτα, να σπάει την τζαμαρία της καφετέριας και να πετά στο εσωτερικό τον εκρηκτικό μηχανισμό. Στη συνέχεια επιβιβάζεται ξανά στο δίκυκλο, όπου τον περιμένει ο συνεργός του, και οι δύο απομακρύνονται.

Περίπου 57 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται η έκρηξη, η οποία προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στο κατάστημα.

Εκτεταμένες ζημιές στην καφετέρια και σε γειτονικά καταστήματα

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που η πρόσοψη της καφετέριας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές στις βιτρίνες τεσσάρων ακόμη γειτονικών επιχειρήσεων.

Τραπέζια, καρέκλες και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στο απέναντι πεζοδρόμιο, ενώ ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η κυκλοφορία των πεζών ήταν περιορισμένη.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί συλλέγουν και εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά την επίθεση.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο σύνδεσης της έκρηξης με προηγούμενα περιστατικά που σχετίζονται με τον ίδιο επιχειρηματία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η καφετέρια είχε δεχθεί επίθεση με πυροβολισμούς το προηγούμενο έτος, ενώ στις 13 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί επίθεση και σε πλυντήριο αυτοκινήτων που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει ποινικό μητρώο και αρνείται ότι είχε δεχθεί απειλές.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, με τους πυροτεχνουργούς να συλλέγουν υπολείμματα προκειμένου να προσδιορίσουν τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού.

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