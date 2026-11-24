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Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έκατσε τη Δευτέρα (23/11) ένας 59χρονο για κλοπή που είχε σημειωθεί σε εξοχική κατοικία στις Νηές.

Οι δράστες είχαν χτυπήσει με απόλυτη οργάνωση φορώντας κουκούλες και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους αρπάζοντας πράγματα συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ προτού γίνουν καπνός χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, ο 59χρονος κατά τη διάρκεια της κλοπής μπήκε στον πειρασμό να δοκιμάσει το γλυκό του κουταλιού που βρήκε στο σπίτι! Είχε στα χέρια του γάντια και έτσι δεν υπήρχε κίνδυνος να αφήσει αποτυπώματα, όταν άφησε το πιρούνι που χρησιμοποίησε στον νεροχύτη. Αφήνοντάς το όμως εκεί χρησιμοποιημένο χωρίς να το καθαρίσει πρώτα, άφηνε πίσω του και βιολογικό υλικό.

Η Σήμανση έλαβε δείγμα από το πιρούνι, βρήκε ότι το DNA ταιριάζει με το δικό του και όταν έλαβε τα αποτελέσματα από ειδικό εργαστήριο εγκληματολογικών ερευνών και σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία.

Οι διαρρήκτες άρπαξαν από την εξοχική κατοικία μία τηλεόραση, ένα διακοσμητικό ρολόι τοίχου, τρόφιμα και ένα ζευγάρι κιάλια για παρακολούθηση θεάτρου. Οι δράστες είχαν μπει στο εσωτερικό του σπιτιού από τα παράθυρα αφού πρώτα ξήλωσαν τα καινούργια παντζούρια της νέας κατοικίας προκαλώντας φθορές.

Ο κατηγορούμενος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο συνήγορός του αρνήθηκε εκ μέρους του ότι ήταν ο δράστης υποστηρίζοντας ότι ο 59χρονος είχε εργαστεί το προηγούμενο διάστημα της κλοπής σε υδραυλικές εργασίες που έγιναν στην κατοικία και αποδίδοντας εκεί το γεγονός ότι βρέθηκε το DNA του στο πιρούνι.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δήλωσε ότι δεν τον είχε απασχολήσει ποτέ, ούτε, όπως είπε, γίνονταν και εργασίες στο εξοχικό της το προηγούμενο διάστημα με το δικαστήριο να οδηγείται σε απόφαση καταδίκης.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

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