Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν γίνει από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συζητήθηκε και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα στη διαχείριση, συνολικά, των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.

Στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους Δήμους της περιοχής, επεσήμανε τη σημασία της πρόληψης και τόνισε πως ο όποιος σχεδιασμός θα βασίζεται στη συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης και οι δήμαρχοι, Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος

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