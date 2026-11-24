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Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς του ευθύνες για την απελευθέρωση της αγοράς των «κόκκινων» δανείων και την αποδυνάμωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τα funds, με τη Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να «ξαναγράψει τα κυβερνητικά πεπραγμένα του».

«Μετά τη δήλωση ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ στα funds, χθες μόνο που δεν μας είπε ότι τα έφεραν… οι εξωγήινοι», αναφέρει χαρακτηριστικά το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει δήλωση του τότε υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη, τον Σεπτέμβριο του 2016, σύμφωνα με την οποία η απελευθέρωση της αγοράς των «κόκκινων» δανείων αποτελούσε ρητή υποχρέωση που απέρρεε από το τρίτο μνημόνιο.

Παράλληλα, επικαλείται δημοσιεύματα της περιόδου για τις επαφές του τότε αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, με εκπροσώπους ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο ταξιδιού του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα απαριθμεί συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες με τις οποίος φέρεται να είχε επικοινωνίες ο κ. Χουλιαράκης. Συγκεκριμένα αναφέρει: "Τότε μάλιστα κυβερνητικές πηγές διέρρεαν με περηφάνια πως ο κ. Χουλιαράκης είχε επαφές με επενδυτές όπως οι παρακάτω: Oaktree Capital Management LP, Soros Fund Management LLC, Alden Global Capital LLC, Amber Capital LPArtha Capital Management Inc, Caravel Management LLC, Cleargate Capital LLC, Fred Alger Management Inc, Knighthead Capital Management LLC, SkyBridge Capital II LLC, Soros Fund Management LLC, Timessquare Capital Management LLC, Tudor Investment Corporation, Goldman Sachs, Bank of America-Meryll Linch, Discovery Investment".

Η αντιπαράθεση για την πρώτη κατοικία

Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται και στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιόρισε δραστικά το καθεστώς προστασίας του νόμου Κατσέλη με τον νόμο 4605/2019, ενώ θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

«Αλήθεια, πόσοι δανειολήπτες υπάχθηκαν στον νόμο 4605/2019;», διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη.

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ μπαίνει και η σημερινή κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για την πλήρη κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και την παροχή ειδικών φορολογικών προνομίων στα funds.

«Το μονοπάτι που άνοιξαν οι ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ το μετέτρεψε σε λεωφόρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης», καταλήγει η ανακοίνωση.

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