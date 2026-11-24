Snapshot Snapshot powered by AI

Τη σκληρή πραγματικότητα της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία αποτυπώνει βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα. Στα πλάνα φαίνεται ένα ουκρανικό αγροτικό όχημα να επιστρέφει από τη πρώτη γραμμή έχοντας χάσει τον έναν πίσω τροχό του, με το πλήρωμα να έχει στερεώσει έναν κορμό δέντρου στη θέση του ώστε να καταφέρει να κινηθεί.

Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, πρόκειται για εικόνα από την καθημερινότητα του μετώπου, όπου η εγκατάλειψη ενός οχήματος ή η πολύωρη παραμονή για επισκευή σε εκτεθειμένο σημείο εγκυμονεί άμεσους κινδύνους.

Η τοποθέτηση ενός κορμού ως αυτοσχέδιου πέδιλου ολίσθησης αποτελεί μια παλιά, πρακτική λύση ανάγκης σε δύσβατα εδάφη, η οποία επιτρέπει στο όχημα να συρθεί με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να φτάσει σε ασφαλέστερο σημείο.

Τα πολιτικά αγροτικά τύπου pickup χρησιμοποιούνται εκτενώς κοντά στη γραμμή επαφής για τη μεταφορά προσωπικού, εφοδίων και εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να υφίστανται διαρκώς ζημιές τόσο από τις εχθροπραξίες όσο και από τη φθορά του εδάφους. Το στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε δείχνει πως, όταν λείπουν τα μέσα και ο χρόνος, ο αυτοσχεδιασμός γίνεται ο μόνος τρόπος για να βγει ένα όχημα από τη ζώνη κινδύνου.

Διαβάστε επίσης