Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλάει κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Nvidia με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

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«Έντεκα ημέρες. Όσο διαρκεί ένα «Σκαραμούτσι» στην αμερικανική πολιτική αργκό και λιγότερο από τη διάρκεια ζωής ενός μπουκαλιού γάλακτος στο ψυγείο», όπως σχολιάζει δηκτικά σε ανάλυσή του ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζος Τιράνγκιελ στο The Atlantic. Τόσο κράτησε η πτώση του Τζένσεν Χουάνγκ πριν από τη θεαματική του επιστροφή στην κορυφή της Nvidia.

Το χρονικό της υπόθεσης μοιάζει με σενάριο πολιτικού θρίλερ. Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ως Κινέζα κατάσκοπο, με εμπλοκή στη διοχέτευση απαγορευμένων τσιπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια ώρα, στο φως ήρθαν καταγγελίες πως είχε δεσμό και με ανώτατο στέλεχος της εταιρείας, ένα από τα 60 πρόσωπα που αναφέρονταν απευθείας στον ίδιο. Πέντε ημέρες μετά την παραίτηση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάριζε ότι η εταιρεία «δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Τζένσεν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου». Πέντε ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του πως ελπίζει να το πράξει. Και το πρωί της 23ης Νοεμβρίου, επικαλούμενο «εισηγήσεις από ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών», το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επιστροφή του.

Τι ακριβώς συμβαίνει, λοιπόν, σε αυτή την πρωτοφανή υπόθεση εταιρικής διακυβέρνησης; Σύμφωνα με την ανάλυση του Τιράνγκιελ, υπάρχουν τρεις βασικές θεωρίες.

Πρώτη θεωρία: Το χρήμα και ο πανικός των αγορών

Η Nvidia αποτελεί την ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. Χωρίς τον εμβληματικό CEO της με το δερμάτινο τζάκετ, η μετοχή της κατέρρευσε κατά περίπου 40% από το υψηλό του Οκτωβρίου, εξαφανίζοντας τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Αρκούσε ένα απλό δελτίο Τύπου που ανακοίνωνε την επαναφορά του για να εκτοξευθεί η μετοχή κατά 33%, συμπαρασύροντας τον δείκτη S&P 500 σε άνοδο σχεδόν 5%.

Οι εργαζόμενοι τον ήθελαν πίσω. Ο Έλον Μασκ υπέγραψε αίτημα μαζί με σχεδόν 200.000 άλλους ανθρώπους ζητώντας την επιστροφή του. Όσο για το διοικητικό συμβούλιο -ένα όργανο που ο Χουάνγκ έχτιζε επί τρεις δεκαετίες και κανένα μέλος του δεν έχει ιστορικό άρνησης απέναντί του- υπέκυψε απλώς στη σκληρή λογική των αριθμών. Ο «Γκάτσμπι» επέστρεψε στην έπαυλη και το πάρτι της τεχνητής νοημοσύνης άναψε ξανά.

Δεύτερη θεωρία: Τα κοινά συμφέροντα με τον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για την εμπλοκή του Χουάνγκ με την ύποπτη Κινέζα κατάσκοπο πριν από περίπου έναν χρόνο. Ενημερώθηκε ξανά τον Μάιο, εν πτήσει στο Air Force One, λίγο πριν ο επικεφαλής της Nvidia επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για ένα ταξίδι στο Πεκίνο. Κι όμως, ο Τραμπ τον πήρε μαζί του.

Ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν τον Αμερικανό πρόεδρο να στηρίξει τόσο ανοιχτά τον Χουάνγκ, η πραγματικότητα των τελευταίων 11 ημερών ήταν εκρηκτική. Όσο ο Χουάνγκ παρέμενε απλός ιδιώτης, υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), μετατρεπόταν στο πιο επικίνδυνο είδος μάρτυρα. Δεν είχε δουλειά να προστατεύσει, ούτε διοικητικό συμβούλιο στο οποίο να λογοδοτεί, ενώ η προσωπική του ζωή είχε γίνει θρύψαλα. Είχε κάθε λόγο να κλείσει τη δική του συμφωνία με τις αρχές. Άνθρωποι σε αυτή τη θέση τείνουν να λένε στους ερευνητές όσα ξέρουν, για όλους.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, ακούν τον πρόεδρο της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, να μιλά στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από συνάντηση με ανώτατα στελέχη εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης AP

Ανάλογο ρίσκο έκρυβε και η στάση της ίδιας της εταιρείας. Υπό έναν προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο και ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο, τίποτα δεν εμπόδιζε τη Nvidia να ανοίξει τα αρχεία της και να συνεργαστεί πλήρως, μια πρακτική που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ιστορικά επιβραβεύει. Το δικηγορικό απόρρητο μιας επιχείρησης το ελέγχει όποιος τη διοικεί. Για 11 ημέρες, αυτός δεν ήταν ο Τζένσεν Χουάνγκ.

Τώρα όμως είναι ξανά. Ο Χουάνγκ κάθεται πάλι στην αίθουσα και αποφασίζει τι θα παραδώσει η Nvidia. Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, που πρόκειται να καταθέσει στο Κογκρέσο στις 2 Δεκεμβρίου, αναφέρεται πλέον εκ νέου σε εκείνον. Την ίδια ώρα, ο Χουάνγκ οφείλει τη θέση του, τουλάχιστον εν μέρει, στη δημόσια εκστρατεία του προέδρου, με το δίκτυο Semafor να αποκαλύπτει πως ο Τραμπ παρενέβη ακόμη και τηλεφωνικά στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να πιέσει υπέρ της επιστροφής του. Με μία κίνηση, ο Χουάνγκ, η Nvidia και ο Λευκός Οίκος απέκτησαν ακριβώς τον ίδιο στόχο.

Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά πως ο Χουάνγκ θα επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία στην κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσή του την 1η Δεκεμβρίου ενώπιον των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Πληροφοριών και της Ειδικής Επιτροπής για την Κίνα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ένας εν ενεργεία CEO που αρνείται να απαντήσει αποτελεί καταστροφή για την εταιρεία του. Στις αστικές υποθέσεις η σιωπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του ιδίου και του ομίλου, ενώ ο ταχύτερος τρόπος να εξανεμιστεί η ανάκαμψη της μετοχής θα ήταν να επικαλείται συνεχώς το δικαίωμα κατά της αυτοενοχοποίησης. Ως διευθύνων σύμβουλος είναι άλλωστε ο θεματοφύλακας των αρχείων της Nvidia και, με βάση τον κανόνα Braswell του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο επικεφαλής μιας εταιρείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την Πέμπτη Τροπολογία για να αποφύγει την παράδοση εταιρικών εγγράφων.

Τρίτη θεωρία: Το στοίχημα ότι «τίποτα δεν έχει σημασία»

Πριν από λίγα χρόνια, κάθε επιμέρους πράξη αυτής της ιστορίας θα αποτελούσε κολοσσιαίο σκάνδαλο. Ένας CEO παραιτείται εξαιτίας σχέσης με ύποπτη κατάσκοπο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που φέρεται να είχε προειδοποιηθεί εγκαίρως, κάνει εκστρατεία για να τον επαναφέρει. Το διοικητικό συμβούλιο, αφού δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα τον δεχθεί πίσω, ανατρέπει την απόφασή του μέσα σε λίγες ημέρες.

ΑΡΧΕΙΟ - Το λογότυπο της Nvidia εκτίθεται στην έκθεση Computex Taipei, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις υπολογιστών και τεχνολογίας στον κόσμο, στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 AP

Το στοίχημα που βάζουν σήμερα ο Χουάνγκ, ο Τραμπ, το συμβούλιο της Nvidia και οι επενδυτές που εκτοξεύουν τη μετοχή είναι ότι τίποτα από αυτά δεν έχει τελικά σημασία. Ποντάρουν στο ότι οι ερευνητές θα κάνουν πίσω και το Κογκρέσο θα αρκεστεί σε μια απομαγνητοφωνημένη κατάθεση πριν προχωρήσει παρακάτω. Ίσως ένα άλμα 33% στο χρηματιστήριο να τα σβήνει όλα, ή ίσως να αναλάβει δράση το προεδρικό εκτελεστικό προνόμιο. Πρόκειται για ένα ακραίο ρίσκο, το οποίο όμως αναλαμβάνουν άνθρωποι για τους οποίους το ακραίο ρίσκο μοιάζει πλέον με τη μοναδική στρατηγική που τους έχει απομείνει.

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