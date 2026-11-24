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Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ «εξουδετέρωσαν» τον Ναΐμ Αμπού Ναχέλ, επικεφαλής του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, την Τρίτη.

Η δολοφονία του Ναχέλ σημειώθηκε τρεις μήνες αφότου ο προκάτοχός του είχε συλληφθεί από τον IDF, σε μια επιχείρηση που ο Νετανιάχου και ο Κατζ χαρακτήρισαν ως «τολμηρή».

Σε κοινή τους δήλωση, ο Νετανιάχου και ο Κατζ εξήραν τον ισραηλινό στρατό και την Σιν Μπετ. «Επαινούμε τον IDF και την Σιν Μπετ για την εφαρμογή της επιθετικής πολιτικής της κυβέρνησής μας», αναφέρεται στην δήλωση. «Κανένας τρομοκράτης δεν θα καταφέρει να ξεφύγει από το μακρύ χέρι του Κράτους του Ισραήλ», προστίθεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera, ο 50χρονος Ναΐμ Αμπού Ναχέλ σκοτώθηκε από ισραηλινό drone ενώ περπατούσε κοντά σε έναν δρόμο κοντά στο γραφείο του. Από την συγκεκριμένη επίθεση, τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα.

Δεν πρόκειται για το πρώτο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που σκοτώνεται από επίθεση του IDF και την Σιν Μπετ, τις τελευταίες εβδομάδες.

Την περασμένη εβδομάδα,ο IDF και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της Ταξιαρχίας Ράφα της Χαμάς, Σαμίρ Μαχμούντ Χασάν Αμπού Γιούνις, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο Αμπού Γιούνις κατείχε τη θέση αυτή για μόλις δύο μήνες, μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Ναέλ Αμπού Ομπέιντ, τον Σεπτέμβριο.

Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο IDF και η Σιν Μπετ στόχευσαν τον Χαλέντ Σουλεϊμάν Αμπού Άνζα, διοικητή της ταξιαρχίας της Χαν Γιούνις της Χαμάς, σε μια επίθεση στο συγκρότημα του Νοσοκομείου Νάσερ στην Χαν Γιούνις.

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