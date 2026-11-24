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Αναβαθμίστηκε σε επίπεδο Πρωτοδικών η υπόθεση κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και το πρώην μοντέλο Ερρίκο Πετιλόν, με εκτιμώμενη ζημιά προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Τριμελές Συμβούλιο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα για τη φοροδιαφυγή σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος θα οριστεί ως ανακριτής, για να αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η 3η ειδική ανακρίτρια που τη χειρίζεται ήδη την υπόθεση, που είναι πρωτοδίκης, αναμένεται να λειτουργήσει ως επίκουρός του, ενώ ήδη έχει οριστεί και οικονομολόγος, μέλος της δικαστικής αστυνομίας, που θα αναλάβει ουσιαστικά το λογιστικό έλεγχο της ανακριτικής έρευνας.

Αυτό γίνεται γιατί θεωρείται ότι είναι πολύ σημαντική υπόθεση και γι’ αυτό αποφασίστηκε από το συμβούλιο των Πρωτοδικών να αναληφθεί από μεγαλύτερου βαθμού δικαστή και συγκεκριμένα από πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος θα οριστεί το επόμενο διάστημα.

Ο νέος ανακριτής πλέον θα εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης και αν θα γίνει και πως διαχωρισμός, δηλαδή διαχωρισμός σε πλημμελήματα και αν γίνει ομαδοποίηση των κατηγορουμένων, όπως φαίνεται και στο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει 1283 κατηγορούμενους, 917 εταιρείες με «αχυράνθρωπους» που συσσώρευσαν οφειλές της τάξης των 206 εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, από τα οποία 6 έχουν προφυλακιστεί.

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