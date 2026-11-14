Πετιλόν για κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες και έκανα πάλι χρήση»

Snapshot Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης και υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε.

Ο ίδιος δηλώνει ότι έχει βρεθεί με χρέη ύψους 300.000 ευρώ λόγω της υπόθεσης.

Περιγράφει πως βρέθηκε σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση το 2023, με οικονομικά προβλήματα και χρήση ουσιών για να ισορροπήσει.

Αναφέρει ότι μπλέχτηκε μέσω γνωριμιών και ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από την κατάσταση μετά από πέντε έως έξι μήνες.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του την περασμένη Τρίτη. Snapshot powered by AI

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Ερρίκος Πετιλόν που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11) στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Ο Πετιλόν ανέφερε αρχικά ότι εξαιτίας της υπόθεσης έχει βρεθεί να χρωστάει 300.000 ευρώ.

Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε ενώ περιέγραψε τα όσα βίωνε εκείνη την περίοδο αλλά και το πώς το όνομα του «μπλέχτηκε λανθασμένα» στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη Τρίτη μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους.

Στη συνέχεια το μοντέλο έκανε αναφορά για τα όσα βίωνε: «Εγώ το ‘23, σε μία κατάσταση με μόνιμα επεισόδια διπολισμού, δεν ήμουν ρυθμισμένος τότε, και άνεργος. Πώς να δουλέψω όταν ήμουν σε μόνιμα επεισόδια; Γιατί για να βρεις τον σωστό γιατρό και τη σωστή αγωγή, πιστέψτε με, με πήρε 10 χρόνια», ανέφερε αρχικά ο κ. Πετιλόν ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην 37χρονη που φέρεται να τον ενέπλεξε στην υπόθεση αναφέροντας ότι έχει κάνει καταγγελία σε βάρος της.

«Την πρώτη φορά άνοιξα και είπα βεβαίως και συμμετέχω και προσπαθούσα μετά, -υπάρχουν μαρτυρίες- ότι προσπαθούσα τρία χρόνια να την βρω (τη γυναίκα) να με βγάλει. Μετά το πεντάμηνο εξάμηνο που είπα ναι, δεν ήξερα πού θα φτάσει. Κάτω από τις συνθήκες που ζούσα με 500 ευρώ τον μήνα να στηρίξω ένα σπίτι, να φάω κάτι και να βάζω κανένα κατοστάρικο στο ψυγείο, που τελείωνε το ψυγείο στην πρώτη εβδομάδα, έκανα και αυτό», σημείωσε.

Ακολούθως ο Πετιλόν εξήγησε ότι την περίοδο εκείνη υποτροπίασε. «Μπλέχτηκα. Είχα βγει και κατέβηκα κάτω στις πλατείες, έκανα πάλι χρήση. Για να ισορροπήσω έκανα χρήση, όχι για να περάσω καλά»,εξήγησε ο Ερρίκος Πετιλόν.

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