Θεσσαλονίκη κύκλωμα φοροδιαφυγής: Προφυλακίστηκε 56χρονος επιχειρηματίας

Snapshot Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που ζηωσε το Δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ένας 56χρονος επιχειρηματίας κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την ανάκρισή του.

Μια 27χρονη, που φέρεται ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η συνήγορος της 27χρονης ανέφερε ότι η ανάκριση ήταν σε βάθος και με κατανόηση του ρόλου κάθε κατηγορουμένου.

Το αρχικό κατηγορητήριο κατά της 27χρονης περιορίστηκε, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δύο κακουργηματικές κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων για την εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, που είχε φεσώσει με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το Δημόσιο και τα Ταμεία. Δύο άτομα ανακρίθηκαν ήδη και ο ένας εξ αυτών, ένας 56χρονος επιχειρηματίας, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Οι απολογίες τριών κατηγορουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μια 27χρονη που απολογήθηκε νωρίτερα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για μία άνεργη γυναίκα, η οποία δρούσε ως αχυράνθρωπος στο κύκλωμα. Η συνήγορός της, Άνθη Ανασόγλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση, κάνοντας λόγο για μια ανακριτική διαδικασία σε βάθος, με στοχευμένες ερωτήσεις και κατανόηση του ρόλου κάθε κατηγορουμένου.

«Είδα μια ανάκριση που είχε βάθος, είχε ένταση, είχε διάρκεια και, πάνω απ’ όλα, είχε ενσυναίσθηση. Όταν έχουμε εξαιρετικούς ανακριτές και εξαιρετικούς εισαγγελείς, καταλαβαίνουν τη διαβάθμιση των προσώπων, τους ρόλους του καθενός και την ουσία της υπόθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε η δικηγόρος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης περιορίστηκε το αρχικό κατηγορητήριο, με την 27χρονη να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δύο κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή της συνέργειας σε απάτη, ενώ η υπεράσπιση εκτιμά ότι και αυτές θα καταπέσουν στην πορεία της διαδικασίας.