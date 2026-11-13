Πετιλόν για 37χρονη: «Ζητούσα να με βγάλει από τις εταιρείες επί 3 χρόνια»

Snapshot Ο Ερρίκος Πετιλόν ισχυρίζεται ότι ζητούσε επί τρία χρόνια να απαλλαγεί από τις εταιρείες που τον είχε εντάξει η 37χρονη, χωρίς αποτέλεσμα.

Κατάφερε να επικοινωνήσει τελευταία φορά με τη 37χρονη πριν ενάμιση χρόνο, όπου εκείνη αρνήθηκε να τον βγάλει από τις εταιρείες, υποτιμώντας τις οικονομικές του απώλειες.

Η 37χρονη, πρώην μοντέλο και εστεμμένη, είχε στο παρελθόν ποινικές καταδίκες για κατοχή ναρκωτικών, κλοπή και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 56χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται ως δημιουργός του δικτύου αχυρανθρώπων οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Snapshot powered by AI

Νέες δηλώσεις έκανε ο Ερρίκος Πετιλόν που βρέθηκε κατηγορούμενος στην υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη για την 37χρονη γυναίκα που φέρεται να τον ενέπλεξε στο κύκλωμα.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Star, η τελευταία φορά που επικοινώνησε με την 37χρονη ήταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Μάλιστα τότε ο Ερρίκος Πετιλόν είχε απαιτήσει -για μία ακόμη φορά- από την 37χρονη να τον βγάλει από τις εταιρείες που τον είχε βάλει. Παράλληλα αποκάλυψε και την απάντηση που δέχθηκε από την γυναίκα στην απαίτησή του.

Η δήλωση του Ερρίκου Πετιλόν

«Υπάρχουν μαρτυρίες ότι προσπαθούσα. Με είδαν που πήγαινα στα γραφεία και δεν την έβρισκα, να με βγάλει εδώ και τρία χρόνια από τις εταιρείες. Και της είχα πει ότι με έχει καταστρέψει. Ούτε Πρόνοια, ούτε τίποτα μπορούσα να πάρω. Έχω χάσει περίπου 20.000 από την Πρόνοια επί τρία χρόνια. Μία φορά το σήκωσε, μιλάμε πριν ενάμιση χρόνο. Φώναζα κιόλας: "Βγάλε με!”. “Σιγά”, μου λέει, “πώς κάνεις έτσι; Έχεις πάρει τόσα λεφτά"», περιέγραψε το πρώην μοντέλο.

Το παρελθόν της γυναίκας - «αράχνης»

Η γυναίκα που φέρεται να στρατολογούσε άτομα στο κύκλωμα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα οποία και τον Ερρίκο Πετιλόν, είναι πρώην εστεμμένη και μοντέλο με καταγωγή από την Πάτρα, που στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστήσει σε ερωτικές ταινίες και είχε δοκιμάσει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με το τραγούδι.

Η 37χρονη συνελήφθη για πρώτη φορά το 2010 για κατοχή ναρκωτικών ενώ ένα χρόνοι αργότερα συνελήφθη ξανά όταν μέσα στην τσάντα της βρέθηκαν κλεμμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα. Η γυναίκα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην σε 6 μήνες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2013, βρέθηκε εκ νέου κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συντρόφου της και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών. Όπως έκρινε η Δικαιοσύνη, τη βοήθησε ένας 19χρονος Αφγανός φίλος της και μαζί τραυμάτισαν το θύμα με λάμα 12 εκατοστών.

Στη φυλακή ο 56χρονος που δημιούργησε δίκτυο αχυρανθρώπων

Στο μεταξύ το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) μετά την απολογία του ο 56χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι ήταν το πρόσωπο που δημιούργησε το δίκτυο αχυρανθρώπων πήρε το δρόμο για την φυλακή.

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