Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

ΟΙ δύο λογιστές και ο διηγόρος δεν έπεισαν με τα λεγόμενα τους και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν
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  • Τρία ακόμη άτομα, ένας δικηγόρος και δύο λογιστές, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 55χρονος λογιστής ζήτησε αναβολή απολογίας, υποστηρίζοντας παραβίαση του δικαιώματός του να δει ολόκληρη τη δικογραφία.
  • Ο 55χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι είχε παραχωρήσει τη διαχείριση της εταιρείας λόγω προβλημάτων υγείας.
  • Ο 45χρονος λογιστής δήλωσε ότι περιοριζόταν σε μισθοδοσίες εννέα εταιρειών και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα.
  • Παρά τους ισχυρισμούς, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να προφυλακιστούν οι κατηγορούμενοι.
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν τρία ακόμη άτομα για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και σύστασης εικονικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και δύο λογιστές, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα.

«Δεν γνωρίζω κανέναν, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μου» – Η απολογία του 55χρονου λογιστή

Ο 55χρονος λογιστής στην τοποθέτησή του ενώπιων των δικαστικών αρχών εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός. Ο 55χρονος προέβαλε ένσταση απόλυτης ακυρότητας της μέχρι τώρα διαδικασίας, καταγγέλλοντας ότι του παραδόθηκε μόνο μια περίληψη της ΑΑΔΕ και όχι το σύνολο της δικογραφίας.

«Επικαλούμαι απόλυτη ακυρότητα της μέχρι τώρα διαδικασίας διότι παραβιάστηκε το βασικότερο όλων υπερασπιστικό μου δικαίωμα να ενημερωθώ για το σύνολο της δικογραφίας. Από το σύνολο της δικογραφίας μου δόθηκε μια περίληψη της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζω αν ελήφθησαν υπόψη βασικά υπέρ εμού έγγραφα. Ζητώ αναβολή της απολογίας μου έως ότου μου δοθεί όλη η δικογραφία. Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου, όλες οι επόμενες ενέργειες είναι άκυρες», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Επί της ουσίας της υπόθεσης, ο 55χρονος αρνήθηκε στο σύνολό του το κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, ενώ για τη διαχείριση της επίμαχης εταιρείας ανέφερε πως την είχε παραχωρήσει σε έναν 34χρονο συγκατηγορούμενό του εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

«Έκανα μόνο μισθοδοσίες» – Τι υποστήριξε ο 45χρονος λογιστής

Από την πλευρά του, ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση, είτε ως απλό μέλος είτε ως ηγετικό στέλεχος.

Όπως ισχυρίστηκε κατά την απολογία του, το αντικείμενο των εργασιών του περιοριζόταν αυστηρά στη διεκπεραίωση μισθοδοσιών, χωρίς να προβαίνει σε καμία άλλη φορολογική ενέργεια ή διαχείριση. Πρόσθεσε δε ότι διαχειριζόταν μόλις εννέα εταιρείες, συνολικού τζίρου περίπου 2.000.000 ευρώ, τονίζοντας πως δεν διατηρούσε καμία σχέση με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Υπέρ του 45χρονου επισημάνθηκε από την υπεράσπισή του το γεγονός ότι από την άρση του απορρήτου και την έρευνα δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά emails ή συνομιλίες, ενώ ο ίδιος υπήρξε απολύτως συνεργάσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν με σύμφωνη γνώμη ότι τόσο οι δύο λογιστές όσο και ο δικηγόρος πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.

«Είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της 37χρονης

Ο πρώην σύζυγος της 37χρονης, τον οποίο η γυναίκα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία και βρέθηκε κατηγορούμενος μετά από δική της μήνυση για ξυλοδαρμό μίλησε στο mega. Τότε το πρώην μοντέλο υποστήριζε ότι ήταν έγκυος και πως έχασε το παιδί από τα χτυπήματα που δήθεν δέχθηκε.

«Δεν βρίσκω λόγο να κάνει όλα αυτά που έκανε σε μένα. Δηλαδή πας στον άλλο στο δικαστήριο χωρίς να είσαι έγκυος και εμφανίζεις χαρτί ότι υπάρχει αποβολή και ο γιατρός δεν εμφανίζεται», σημείωσε αρχικά ο πρώην σύζυγός της.

Σημειώνεται ότι στην προσπάθειά του να σκιαγραφήσει την 37χρονη ο πρώην σύζυγός της κάνει λόγο για μία αδίστακτη στο βωμό του χρήματος γυναίκα που συνεχώς έπαιρνε και πιο επικίνδυνα ρίσκα.

«Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο, ούτε μεταμορφωμένο. Τότε δούλευε σε εταιρεία security και η ζωή τους ήτανε πώς θα κυνηγήσουμε το χρήμα και προσεγγίζανε άτομα να τους δημιουργήσουν προβλήματα. Τίποτα άλλο. Μιλάμε τώρα για μελετημένο βαθμό συναισθηματικά τέτοιο, ότι απαιτώ την αγάπη, δεν τη βρίσκω. Μιλάμε τώρα για διάολος», συνέχισε ο πρώην σύζυγός της.

Με πληροφορίες από thestival.gr, MEGA

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