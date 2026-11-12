Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της 37χρονης

Η 37χρονη εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένη από προσώπου γης

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της 37χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 37χρονη γυναίκα, γνωστή ως «αράχνη» του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, παραμένει εξαφανισμένη.
  • Είναι πρώην μοντέλο και εστεμμένη με ιστορικό συλλήψεων για ναρκωτικά, κλοπές και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Ο πρώην σύζυγός της την περιγράφει ως αδίστακτη και επικίνδυνη, με συνεχή αναζήτηση χρημάτων και ρίσκων.
  • Καταγγελία θυρωρού ανέφερε ότι η γυναίκα χρησιμοποίησε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να ιδρύσει εταιρεία-βιτρίνα του κυκλώματος χωρίς τη γνώση του.
  • Η δράση της συνδέεται με υφαρπαγή κωδικών και τη στρατολόγηση ατόμων στο κύκλωμα φοροδιαφυγής, ενώ οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.
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Την ώρα που τα θύματα ανοίγουν τα στόματά τους και οι καταγγελίες για τη δράση της αυξάνονται η 37χρονη γυναίκα - «αράχνη» του κυκλώματος φοροαπάτης στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένη με τους δικούς της ανθρώπους να δηλώνουν άγνοια για τη δράση της και τις κινήσεις της.

«Εγώ είμαι στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό εδώ και έναν χρόνο, οπότε που θα την πετύχετε, πού θα τη βρείτε, δεν γνωρίζω» ανέφερε χαρακτηριστικά συνεργάτης της γυναίκας.

Ο πρώην σύζυγος της 37χρονης, τον οποίο η γυναίκα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία και βρέθηκε κατηγορούμενος μετά από δική της μήνυση για ξυλοδαρμό μίλησε στο mega. Τότε το πρώην μοντέλο υποστήριζε ότι ήταν έγκυος και πως έχασε το παιδί από τα χτυπήματα που δήθεν δέχθηκε.

«Δεν βρίσκω λόγο να κάνει όλα αυτά που έκανε σε μένα. Δηλαδή πας στον άλλο στο δικαστήριο χωρίς να είσαι έγκυος και εμφανίζεις χαρτί ότι υπάρχει αποβολή και ο γιατρός δεν εμφανίζεται», σημείωσε αρχικά ο πρώην σύζυγός της.

Σημειώνεται ότι στην προσπάθειά του να σκιαγραφήσει την 37χρονη ο πρώην σύζυγός της κάνει λόγο για μία αδίστακτη στο βωμό του χρήματος γυναίκα που συνεχώς έπαιρνε και πιο επικίνδυνα ρίσκα.

«Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο, ούτε μεταμορφωμένο. Τότε δούλευε σε εταιρεία security και η ζωή τους ήτανε πώς θα κυνηγήσουμε το χρήμα και προσεγγίζανε άτομα να τους δημιουργήσουν προβλήματα. Τίποτα άλλο. Μιλάμε τώρα για μελετημένο βαθμό συναισθηματικά τέτοιο, ότι απαιτώ την αγάπη, δεν τη βρίσκω. Μιλάμε τώρα για διάολος», συνέχισε ο πρώην σύζυγός της.

Το παρελθόν της γυναίκας - «αράχνης»

Η γυναίκα που φέρεται να στρατολογούσε άτομα στο κύκλωμα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα οποία και τον Ερρίκο Πετιλόν, είναι πρώην εστεμμένη και μοντέλο με καταγωγή από την Πάτρα, που στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστήσει σε ερωτικές ταινίες και είχε δοκιμάσει κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με το τραγούδι.

Η 37χρονη συνελήφθη για πρώτη φορά το 2010 για κατοχή ναρκωτικών ενώ ένα χρόνοι αργότερα συνελήφθη ξανά όταν μέσα στην τσάντα της βρέθηκαν κλεμμένα ηλεκτρονικά αντικείμενα. Η γυναίκα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην σε 6 μήνες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2013, βρέθηκε εκ νέου κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συντρόφου της και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών.

Όπως έκρινε η Δικαιοσύνη, τη βοήθησε ένας 19χρονος Αφγανός φίλος της και μαζί τραυμάτισαν το θύμα με λάμα 12 εκατοστών.

«Επειδή ήταν στη φυλακή δεν πρέπει να την κρίνουμε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην συμμόρφωση και… Νομίζω ότι άμα μπορούσε θα τον είχε σκοτώσει τον άνθρωπο. Γιατί ακριβώς η κίνηση αυτή χαρακτηρίζει», υπογράμμισε στη συνέχει αο πρώην σύζυγος της 37χρονης.

Ο πρώην σύζυγος της 37χρονης βρέθηκε αντιμέτωπος στα δικαστήρια με τη γυναίκα μετά από καταγγελία της για ενδοοικογενειακή βία.

«Είχα κατηγορηθεί για μία τέλος πάντων ότι έβαλα το παιδί μου σε τιμωρία εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο το παιδί αρνήθηκε αργότερα ότι είπε ψέματα», σημείωσε και συνέχισε λέγοντας πως όσο καιρό ήταν μαζί δεν είχε κάποια εταιρεία στο όνομά της.

«Στο όνομά της, απ’ όσο ξέρω τουλάχιστον, στο όνομά της δεν υπήρχε κάποια εταιρεία. Υπάλληλος σε εταιρείες βρισκότανε, ναι», εξήγησε ο πρώην σύζυγος.

Η καταγγελία θυρωρού σε βάρος της 37χρονης

Σε βάρος της 37χρονης είχε υποβληθεί τον περασμένο Μάιο μήνυση από νεαρό θυρωρό για υποκλοπή στοιχείων Taxisnet. Σϋμφωνα με την καταγγελία του νεαρού, η γυναίκα τον εμφάνισε ως διαχειριστή εταιρείας-βιτρίνας του κυκλώματος χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

«Κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής συνεργασίας μου είχε ζητήσει τους προσωπικούς μου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία και κωδικούς που αφορούσαν την εργασία μου και την εταιρεία, με αποτέλεσμα να τους δώσω χωρίς να αντιληφθώ κάποιο κίνδυνο», ανέφερε ο άνδρας.

Ο ίδιος τότε ήταν θυρωρός σε εταιρεία security και έτυχε να γνωρίσει την 37χρονη.

«Διαπίστωσα πως η ίδια έχει ιδρύσει εταιρεία χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς μου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, στην οποία φαίνομαι ως διαχειριστής και 100% μέλος της», συνέχισε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα επικοινωνούσε για ένα διάστημα συνεχώς μαζί του, δήθεν για τη λειτουργία της βάρδιας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του.

«Στα χαρτιά, έφτιαχνε εταιρείες και έβαζε άλλους μπροστά. Εμείς ήμασταν τυχεροί και μας ενημέρωσε ο λογιστής μας. Μια ζωή αυτά έκανε», τόνισε από την πλευρά του ο πατέρας του τότε εργαζόμενου ως θυρωρού.

Μετά τις συλλήψεις και τις διαδοχικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής, η 37χρονη αποφεύγει όπως φαίνεται τις δημόσιες εμφανίσεις.

«Πήγαινε στον κόσμο με το φλερτ, γλύκες και τάχα φιλίες και έτσι αποσπούσε τους κωδικούς και αυτά που ήθελε. Δεν μπορούσες να την καταλάβεις γιατί σίγουρα είχε και βοήθεια. Έλεγε στο γιο μου ότι ο συνεργάτης της είναι στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και έτσι τον έβαλε μπροστινό στην εταιρεία αυτή», συνέχισε ο πατέρας του τότε εργαζόμενου που κατήγγειλε την 37χρονη.

Εν αναμονή των επόμενων κινήσεων των δικαστικών αρχών, η φερόμενη δράση της 37χρονης παραμένει στο μικροσκόπιο, συνδέοντας τις καταγγελίες για υφαρπαγή κωδικών Taxisnet με τον πυρήνα του κυκλώματος φοροδιαφυγής.

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