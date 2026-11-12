Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα δύο πρόσωπα «κλειδί» - Ο κρίσιμος ρόλος του πρώην μοντέλου

Snapshot Στον ανακριτή οδηγούνται ο 48χρονος δικηγόρος και ο συνταξιούχος λογιστής, βασικοί ύποπτοι σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με 290 εταιρείες-«φαντάσματα» που προκάλεσε ζημία 206 εκατ. ευρώ σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι και 917 εταιρείες κυρίως στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης, με 16 συλλήψεις και δύο επιχειρηματίες ακόμη σε διαφυγή.

Δύο άτομα προφυλακίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας 33χρονος επιχειρηματίας που φέρεται να ενοικίαζε ακίνητα για τη μεταβίβαση εταιρειών και ένας 34χρονος λογιστής που εμπλέκεται στη δημιουργία εταιρειών και την τοποθέτηση εικονικών διαχειριστών.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα είχε μια 37χρονη πρώην μοντέλο με πλούσιο ποινικό παρελθόν, η οποία φέρεται να αναζητούσε και να τοποθετούσε «μπροστινούς» σε εταιρείες και εμπλέκει τον ηθοποιό Ερρίκο Πετιλόν.

Η 37χρονη κατηγορείται για παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων και ίδρυση εταιρειών χωρίς τη γνώση των «μπροστινών», ενώ έχει καταδικαστεί για ναρκωτικά, κλοπές και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 48χρονος δικηγόρος φερόμενος ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φοροδιαφυγής με 290 εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο συνταξιούχος λογιστής, από τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2024.

Μαζί τους αναμένεται να απολογηθούν ακόμη δύο άτομα τα οποία εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρείες του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται να έχει επιφέρει ζημιά ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι ο λογιστής νοσηλεύεται από τις 8 Νοεμβρίου λόγω αδιαθεσίας, ωστόσο αναμένεται να λάβει εξιτήριο και να μεταβεί στα δικαστήρια, στο γραφείο της 3ης ανακρίτριας, ενώ ο 48χρονος ζήτησε την Τετάρτη νέα 24ωρη προθεσμία για το απολογητικό του υπόμνημα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 48χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων επιχειρήσεων. Ωστόσο, αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες για εμπλοκή του στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι παρείχε νομικές υπηρεσίες σε περίπου 10-15 εταιρείες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Όπως αναμένεται να υποστηρίξει, έκανε αυτό που του ζητούσαν οι πελάτες του, χωρίς να γνωρίζει με ποιους είχαν επαφές οι επιχειρηματίες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 917 εταιρείες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, ενώ συνολικά 1.283 είναι οι κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής 16 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Δύο προφυλακίσεις έως τώρα

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου προφυλακίστηκε ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος εμφανίζεται να έχει στενή συνεργασία με τον 48χρονο δικηγόρο στον εντοπισμό ατόμων και στην μεταβίβαση εταιρειών στο όνομά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος φέρεται να μίσθωσε, από το 2018 έως το 2026, εννέα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, εμφανιζόμενος ως ενοικιαστής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν 88 δηλώσεις εκμίσθωσης των ίδιων ακινήτων σε 28 εταιρείες-«φαντάσματα». Κατά τις Αρχές, όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη, τα παρένθετα πρόσωπα αντικαθίσταντο από άλλα με ΑΦΜ χωρίς οφειλές.

Ακόμη ένας 34χρονος λογιστής κρίθηκε προφυλακιστέος για την υπόθεση, κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, καθώς εμφανίζεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο που φέρεται να συνδεόταν με τη δημιουργία εταιρειών και την τοποθέτηση προσώπων ως εικονικών διαχειριστών.

Υπενθυμίζεται ότι εννέα άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα, με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν.

Ο ρόλος της 37χρονης πρώην μοντέλου και το πλούσιο ποινικό παρελθόν

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση εντοπισμού ατόμων προκειμένου να τοποθετηθούν ως «μπροστινοί» στις εταιρείες φέρεται να είχε μία γυναίκα 37 ετών, η οποία εργαζόταν ως μοντέλο. Σύμφωνα με νεότερες αποκαλύψεις, αυτή φέρεται να βρίσκεται και πίσω από την εμπλοκή του ηθοποιού και πρώην μοντέλου, Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με περιοριστικούς όρους.

Κατά την απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από συγκατηγορούμενή του. Όπως φέρεται να ανέφερε, της είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο εκείνη θα τους αξιοποιούσε. Οι νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το Live News στρέφουν, την προσοχή σε μια 37χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε κομβική συμμετοχή στη λειτουργία του κυκλώματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε αναλάβει την αναζήτηση και την προσέλκυση προσώπων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί εκπρόσωποι ή «μπροστινοί» σε εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση.

Η 37χρονη είχε προηγούμενη παρουσία στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ είχε δοκιμάσει να ακολουθήσει και καλλιτεχνική πορεία ως τραγουδίστρια, χωρίς επιτυχία. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου. Το όνομά της είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιστατικά που αφορούσαν ναρκωτικά, κλοπές και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες το ποινικό της παρελθόν ξεκινά τουλάχιστον 15 χρόνια νωρίτερα, καθώς το 2010 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ έναν χρόνο αργότερα βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με τις Αρχές, όταν στην τσάντα της εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση έξι μηνών, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Το 2013 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί κατηγορητικά και ένας 19χρονος φίλος της. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δέκα ετών, μέρος της οποίας η 37χρονη εξέτισε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Πώς έμπλεξε εργαζόμενο σε εταιρεία

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, τον Μάιο του 2023 υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος της από εργαζόμενο ως θυρωρό σε εταιρεία, για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένων.

Όπως κατήγγειλε, η γυναίκα του ζήτησε τους προσωπικούς κωδικούς στο Taxisnet με πρόφαση ότι χρειαζόταν κάποια ζητήματα για την εργασία του, αφού του παρουσιάστηκε ως εργοδότριά του. Στη συνέχεια προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας στο όνομά του, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το οτιδήποτε.

Όπως ο ίδιος διαπίστωσε, είχαν τροποποιηθεί προσωπικά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, ενώ είχε εκδοθεί εξουσιοδότηση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου του σε φίλη της 37χρονης. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία του, είχε συσταθεί εταιρεία με τα δικά του στοιχεία, στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα επιχείρησε να πουλήσει ακόμη και το αυτοκίνητο του γιου του χωρίς εκείνος να το γνωρίζει, χρησιμοποιώντας σχετική εξουσιοδότηση μέσω φίλης της, ωστόσο η ενέργεια αποτράπηκε την τελευταία στιγμή.

Ο πατέρας του εργαζομένου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια πρακτική και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε εταιρείες.

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