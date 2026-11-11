Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη (12/11)

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»
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  • Ο 33χρονος επιχειρηματίας προφυλακίστηκε για το κύκλωμα με εταιρείες-βιτρίνες και αχυρανθρώπους που προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον έλεγχο επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με τις εταιρείες να διοικούνται τυπικά από άτομα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν εννέα φυσικά καταστήματα και αντικαθιστούσαν παλαιότερα εταιρικά σχήματα για να αποφεύγουν οφειλές.
  • Δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, ενώ συνολικά έχουν προφυλακιστεί δύο και έχουν αφεθεί ελεύθεροι επτά.
  • Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με τον συνταξιούχο λογιστή να οδηγείται στα δικαστήρια και όχι να απολογηθεί εντός νοσοκομείου.
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 33χρονος επιχειρηματίας για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες - βιτρίνες και τους αχυρανθρώπους, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 33χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Στη δικογραφία φέρεται να αναγράφονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα

Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ενώ χθες ένας προφυλακίστηκε και έξι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, ενώ μεταξύ άλλων το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσει ο δικηγόρος που ζήτησε νέα προθεσμία.

Σημειώνεται ότι ο συνταξιούχος λογιστής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναμένεται τελικά να οδηγηθεί στα δικαστήρια κι όχι να απολογηθεί εντός του νοσοκομείου, όπως ήταν η αρχική ενημέρωση.

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