Θεσσαλονίκη: «Αφεντικό», «αρχηγέ» κι εντολές για POS: Τα SMS που καίνε τον δικηγόρο της εγκληματικής

Ο 34χρονος λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι συνομιλίες μέσω Viber αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τον συντονισμό και τη χρήση «αχυρανθρώπων» στις επιχειρήσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: «Αφεντικό», «αρχηγέ» κι εντολές για POS: Τα SMS που καίνε τον δικηγόρο της εγκληματικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δικηγόρος που φέρεται ως ηγετική μορφή του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη απολογείται ενώπιον ανακρίτριας, με 917 εταιρείες-«φαντάσματα» να εμπλέκονται στην υπόθεση.
  • Ο 34χρονος λογιστής του κυκλώματος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι συνομιλίες μέσω Viber αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τον συντονισμό και τη χρήση «αχυρανθρώπων» στις επιχειρήσεις.
  • Το κύκλωμα στρατολογούσε ευάλωτα πρόσωπα για τη μεταφορά οφειλών σε νέα ΑΦΜ, με πρόσβαση σε τραπεζικούς και φορολογικούς κωδικούς μέσω πλατφορμών όπως το gov.wallet και τη χρήση τερματικών myPOS.
  • Έξι από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση δύο επιχειρηματιών με ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.
  • Ο «αχυράνθρωπος» Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε την παραχώρηση κωδικών Taxisnet λόγω ευαλωτότητας και οικονομικών δυσκολιών, χωρίς να γνώριζε την έκταση της φοροδιαφυγής στην οποία εμπλέχθηκε.
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Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα».

Την ώρα που ο φερόμενος ως εγκέφαλος καλείται να δώσει εξηγήσεις, τα στοιχεία της δικογραφίας αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός με τις εικονικές επιχειρήσεις και τους «αχυρανθρώπους».

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ήδη ο 34χρονος λογιστής του κυκλώματος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του την Τρίτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει τη λειτουργία του λογιστικού γραφείου, μέσω του οποίου, σε συνεργασία με τον κατηγορούμενο δικηγόρο, δημιουργούνταν οι εικονικές εταιρείες και εντοπίζονταν τα πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους.

Βασικός στόχος, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν να μεταφέρονται υπέρογκες οφειλές ενεργών επιχειρήσεων στα ΑΦΜ των συγκεκριμένων προσώπων. Ο 34χρονος, από την πλευρά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του ήταν εκείνος του συμβούλου επιχειρήσεων και ότι βασική του επιδίωξη ήταν να διατηρηθούν 20 θέσεις εργασίας. Επικαλέστηκε, παράλληλα, σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, χωρίς ωστόσο οι ισχυρισμοί του να μεταβάλουν την κρίση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Οι διάλογοι με το «αφεντικό» και οι εντολές για τους αχυρανθρώπους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για επικοινωνίες μέσω εφαρμογών, όπως το Viber, ανάμεσα στον δικηγόρο και τον 34χρονο λογιστή, οι οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, αποτυπώνουν τον τρόπο συντονισμού της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Ο λογιστής εμφανίζεται να αποκαλεί τον δικηγόρο «αφεντικό», «αρχηγέ» και «μεγάλε», ενώ στις συνομιλίες γίνεται αναφορά στην αναζήτηση προσώπων για να αναλάβουν εταιρείες, στην πιστοποίηση ταυτοτήτων, στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και στην προμήθεια τερματικών myPOS.

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος, όταν ο λογιστής ενημερώνει τον δικηγόρο ότι πρόκειται να προχωρήσει στην έναρξη νέας επιχείρησης με τη χρήση ενός ακόμη «αχυρανθρώπου»:

Λογιστής: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@…ες με e-food και box κλπ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη και η πιστοποίηση βγαίνει από το gov.wallet».

Δικηγόρος (για γυναίκα που θα χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο): «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον».

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».

Σε άλλη συνομιλία, ο λογιστής δίνει οδηγίες για τη διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού και του e-banking προσώπου που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως διαχειριστής εταιρείας.

Λογιστής: «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα... αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking... Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».

Σε ένα ακόμη μήνυμα, η συζήτηση περνά στην προετοιμασία του εξοπλισμού για επιχείρηση εστίασης:

Λογιστής: «Αγορίνα μου... υπενθυμίζω, το εστιατόριο, τηλέφωνο + λογαριασμός mypos + ένα τερματικό ασύρματο το μαύρο το μεγάλο το καλό... ενημέρωσέ με αν χρειαστεί να μου φέρουν φράγκα ή θα τα βρείτε».

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό των Αρχών, οι συγκεκριμένες επικοινωνίες περιγράφουν έναν μηχανισμό μέσω του οποίου φέρεται να στρατολογούνταν ευάλωτα πρόσωπα, να εξασφαλιζόταν πρόσβαση στους τραπεζικούς και φορολογικούς τους κωδικούς (Taxisnet) και στη συνέχεια να μεταφέρονταν διαδοχικά οφειλές εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων σε νέα ΑΦΜ.

Στο μικροσκόπιο δύο ακόμη επιχειρηματίες με ηγετικό ρόλο

Συνολικά, για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Μεταξύ των έξι βρίσκονται τέσσερις επιχειρηματίες, στους οποίους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά και δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίοι παραδέχθηκαν ότι παραχώρησαν τους κωδικούς Taxisnet έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνώριζαν πως με αυτόν τον τρόπο θα εμπλέκονταν σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Ερρίκος Πετιλόν - «Με κορόιδεψε, δελεάστηκα»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο του «αχυρανθρώπου» στο κύκλωμα της μεγάλης φοροδιαφυγής με τις επιχειρήσεις εστίασης και τα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Στην απολογία του περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε το 2023, όταν φέρεται να παραχώρησε τους κωδικούς του Taxisnet έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

«Όλα ξεκίνησαν το 2023. Τότε αντιμετώπιζα βαρύτατα προβλήματα υγείας και λόγω της χρήσης ουσιών, ήμουν στα πρόθυρα της κρίσης. Εκείνη την περίοδο, λόγω της σύγχυσης που επικρατούσε στη ζωή μου και της συστηματικής χρήσης ουσιών, ήταν αδύνατο και ήμουν παντελώς ανίκανος, να βρω υπό αυτές τις συνθήκες εργασία, με συνέπεια να ζω στα όρια της φτώχειας, μόνο από επιδόματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη γυναίκα που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, τον έπεισε να της παραχωρήσει τους φορολογικούς του κωδικούς.

«Γνώρισα τον αδερφό της Π.Ι. με τον οποίο είχαμε συναναστροφή στο πλαίσιο χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Τότε ήταν που μου πρότεινε την αδερφή του, η οποία με κορόιδεψε, ζητώντας μου τους κωδικούς στο Taxis, με αντάλλαγμα να μου καταβάλλει μηνιαίως ορισμένο χρηματικό ποσό. Εγώ όντας ευάλωτος, λόγω της παντελούς έλλειψης χρημάτων, της διαρκούς ανάγκης εξασφάλισης της δόσης μου και την ανάγκη ανεύρεσης ενός τρόπου βιοπορισμού, δελεάστηκα από την πρότασή της και δέχτηκα, χωρίς να σκεφτώ ότι υπήρχε η πιθανότητα εμπλοκής μου σε οφειλές απέναντι στην εφορία».

Όπως πρόσθεσε, στη συνέχεια το ίδιο πρόσωπο τον όρισε διαχειριστή σε δύο ακόμη εταιρείες, καταβάλλοντάς του τα συμφωνημένα χρήματα.

«Έπειτα με πρόσθεσε ως διαχειριστή σε δύο ακόμη εταιρείες. Τα χρήματα μου τα κατέβαλε εκείνη. Ενημερώθηκα ότι είχαν δημιουργηθεί οφειλές στην εφορία στο όνομά μου, και παρά τις προσπάθειες που έκανα για να την εντοπίσω, δεν τα κατάφερα», ανέφερε.

Ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε ακόμη ότι η ψυχολογική και σωματική του κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, εμφάνισε κατάθλιψη και νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική, ενώ μέσα στο 2023 υπέστη και έμφραγμα.

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για την πραγματική λειτουργία των καταστημάτων που συνδέονταν με τις εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειριστής. Όπως ανέφερε, η μοναδική οφειλή που γνώριζε αφορούσε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον Πειραιά, από το 2002.

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