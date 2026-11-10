Ερρίκος Πετιλόν: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Οι πρώτες δηλώσεις του Ερρίκου Πετιλόν - Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ερρίκος Πετιλόν: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.
  • Στην απολογία του, ο Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε την εγκληματική δράση και ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης.
  • Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι η οφειλή των 600.000 ευρώ έχει μειωθεί λόγω ρυθμίσεων των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών.
  • Δύο επιχειρηματίες που σχετίζονται με το κύκλωμα φοροδιαφυγής συνεχίζουν να αναζητούνται από τις αρχές.
  • Η ΑΑΔΕ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έρευνα και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπαλλήλων.
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, ο Ερρίκος Πετιλόν. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος», λέγοντας μάλιστα ότι αν ειπωθεί ξανά αυτή η λέξη «θα γίνω αγριάνθρωπος».

Στηλίτευσε δε, τον τρόπο με τον οποίο κάποια Μέσα Ενημέρωσης έχουν χειριστεί την υπόθεση, αναφέροντας πως «εγώ είμαι συνηθισμένος να είμαι εκτεθειμένος», δεν συμβαίνει το ίδιο, όμως, για όλους όσοι εξετάζονται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που μπορεί να είναι «ένας ντελιβεράς από την Καβάλα», όπως είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας το «στίγμα» που μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Υποστήριξε ότι τον πλησίασε μία γυναίκα και του πρότεινε να του δώσουν ένα μηνιάτικο για να δώσει τους κωδικούς Taxisnet και να τον κάνουν διαχειριστή σε κάποιες εταιρείες για φορολογικούς λόγους.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι στο όνομά του οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης έστηναν πάρτι φοροδιαφυγής.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου Taxis. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητα μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κ. Πετιλόν κατά την απολογία του.

Ο δικηγόρος του, υποστήριξε ότι η οφειλή των 600.000 που εμφανιζόταν στο πρόσωπό του έχει μειωθεί γιατί οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση κι έχουν καταβάλει ήδη κάποιες δόσεις.

Στο γραφείο της ανακρίτριας θα μπουν στη συνέχεια ο λογιστής και τέσσερις επιχειρηματίες.

Ανθρωποκυνηγητό για δύο επιχειρηματίες

Εξάλλου, δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση εξακολουθούν να αναζητούνται από την ΑΑΔΕ και την Αστυνομία. Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, ιστοσελίδα δημοσίευσε δύο διαδοχικά ρεπορτάζ με πληροφορίες για την επιχείρηση και σ' αυτά γινόταν αναφορά στα δύο πρόσωπα που αναζητούνταν, με παράθεση των αρχικών των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κατονομάζονταν επίσης στελέχη της Αρχής που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις έρευνες.

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