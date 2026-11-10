Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: «Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο», είπε ο Πετιλόν

Ο πρώην ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν δήλωσε ότι έδωσε τους κωδικούς Taxisnet έναντι μηνιαίας αμοιβής χωρίς να γνωρίζει τη φορολογική απάτη

Μιχάλης Παπαδάκος

Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: «Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο», είπε ο Πετιλόν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής με αχυρανθρώπους και χιλιάδες ΑΦΜ δικάζεται στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο πρώην ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν δήλωσε ότι έδωσε τους κωδικούς Taxisnet έναντι μηνιαίας αμοιβής χωρίς να γνωρίζει τη φορολογική απάτη.
  • Ένας αχυράνθρωπος με έξι εταιρείες και οφειλές περίπου 600.000 ευρώ απολογείται, ενώ η οφειλή έχει μειωθεί λόγω ρυθμίσεων.
  • Δύο επιχειρηματίες που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση και εστίαση αναζητούνται από τις αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.
  • Η ΑΑΔΕ κατήγγειλε τη δημοσιοποίηση πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, επισημαίνοντας κινδύνους για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων υπαλλήλων.
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Από τις 10:00 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι απολογίες ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης για το δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε με χιλιάδες ΑΦΜ και αχυρανθρώπους, στη βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα την πόρτα των ανακριτικών Αρχών ήταν προγραμματισμένο να περάσουν οι 7 από τους πρώτους 18 συλληφθέντες. Δύο αχυράνθρωποι, ένας λογιστής και 4 επιχειρηματίες.

Αυτή την ώρα, απολογείται ένας αχυράνθρωπος που είχε έξι εταιρείες στο όνομά του και φαινόταν ως συνεταίρος σε άλλες δύο. Οι οφειλές στο πρόσωπό του ανέρχονται σε περίπου 600.000 ευρώ. Πρόκειται για έναν ντελιβερά, ο οποίος παρουσίαζε εισόδημα λίγο παραπάνω από 100 ευρώ το μήνα...

Απολογήθηκε ο Πετιλόν

Νωρίτερα πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας ο Ερρίκος Πετιλόν. Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Υποστήριξε ότι τον πλησίασε μία γυναίκα και του πρότεινε να του δώσουν ένα μηνιάτικο για να δώσει τους κωδικούς Taxisnet και να τον κάνουν διαχειριστή σε κάποιες εταιρείες για φορολογικούς λόγους.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι στο όνομά του οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης έστηναν πάρτι φοροδιαφυγής.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου Taxis. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητα μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κ. Πετιλόν κατά την απολογία του.

Ο δικηγόρος του, υποστήριξε ότι η οφειλή των 600.000 που εμφανιζόταν στο πρόσωπό του έχει μειωθεί γιατί οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση κι έχουν καταβάλει ήδη κάποιες δόσεις.

Στο γραφείο της ανακρίτριας θα μπουν στη συνέχεια ο λογιστής και τέσσερις επιχειρηματίες.

Ανθρωποκυνηγητό για δύο επιχειρηματίες

Εξάλλου, δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση εξακολουθούν να αναζητούνται από την ΑΑΔΕ και την Αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, ιστοσελίδα δημοσίευσε δύο διαδοχικά ρεπορτάζ με πληροφορίες για την επιχείρηση και σ' αυτά γινόταν αναφορά στα δύο πρόσωπα που αναζητούνταν, με παράθεση των αρχικών των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κατονομάζονταν επίσης στελέχη της Αρχής που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις έρευνες.

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