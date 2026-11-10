Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκης: «Μας έδιναν 50 ευρώ και μας φόρτωναν δεκάδες εταιρείες»

Snapshot Νέο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιούσε αχυράνθρωπους με χαμηλά εισοδήματα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών που συσσώρευαν χρέη προς το Δημόσιο.

Καθαρίστριες, σερβιτόρες, λαντζέρηδες και άλλοι εργαζόμενοι εμφανίζονταν να διαχειρίζονται πολλές εταιρείες, με κάποιους να ελέγχουν έως και 30 επιχειρήσεις.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ακόμη και στοιχεία νεκρών προσώπων και απέκτησαν πρόσβαση στους κωδικούς Taxis για να διαχειριστούν τις εταιρείες.

Ορισμένα θύματα του κυκλώματος περιέγραψαν πως υποχρεώνονταν να υπογράφουν συμβόλαια και λάμβαναν μικρά ποσά ως αμοιβή, ενώ κατονόμασαν γνωστούς επιχειρηματίες ως εμπλεκόμενους.

Οι εταιρείες που ελέγχονταν από τους αχυράνθρωπους δημιουργούσαν χρέη προς το Δημόσιο και στη συνέχεια έκλειναν, αφήνοντας οικονομικές εκκρεμότητες. Snapshot powered by AI

Η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ "ξετρύπωσε" νέο κύκλωμα με μπροστινούς αχυρανθρώπους που δρούσε κυρίως στη Θεσσαλονίκη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μια ολόκληρη «δεξαμενή» αχυρανθρώπων. Άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι στην εστίαση, ακόμη και άτομα που φέρονται να μην είχαν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, εμφανίζονταν στα χαρτιά ως υπεύθυνοι εταιρειών, οι οποίες στη συνέχεια συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο.

Καθαρίστριες, σερβιτόρες, λαντζέρηδες, ψήστες, διανομείς και ταμίες εμφανίζονταν να έχουν υπό τον έλεγχό τους έναν εντυπωσιακό αριθμό επιχειρήσεων.

Οι ελεγκτές, πραγματοποιώντας ελέγχους στις δηλωμένες διευθύνσεις των εταιρειών, βρέθηκαν μπροστά στην εξής εικόνα :

Καθαρίστρια εμφανιζόταν συνδεδεμένη με 12 εταιρείες.

Σερβιτόρα με 16 εταιρείες.

Λαντζιέρης με 21 εταιρείες.

Ταμίας με 30 εταιρείες!

Υπάλληλος πλυντηρίου αυτοκινήτων με 4 εταιρείες.

Φύλακας με 12 εταιρείες.

Οδηγός φορτηγού με 10 εταιρείες.

Μάλιστα, ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν υπήρχαν και ανεπάγγελτοι, ενώ ορισμένοι φέρονται να ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες, όπως η συγκομιδή ελιών, την ώρα που στα εταιρικά έγγραφα εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιγραφές των ίδιων των ανθρώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Διανομέας φαγητού, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, περιέγραψε στους ελεγκτές: «Γνωρίζω ότι είμαι διαχειριστής σε 3 επιχειρήσεις και αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα ήμουν συνέταιρος με μικρό ποσοστό».

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία άλλου προσώπου, το οποίο φέρεται να κατονόμασε δύο ιδιαίτερα γνωστούς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους, χωρίς να έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του: «Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια... Έπαιρνα 50 ευρώ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν του καλοκαιριού μου έδιναν 1.500 ή 2.000 ευρώ».

Δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και στοιχεία ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή.

Η μέθοδος που περιγράφεται περιλάμβανε τη στρατολόγηση των προσώπων από μέλη του αρχηγικού πυρήνα, την απόκτηση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis και την εμφάνισή τους ως διαχειριστών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές φέρονται στη συνέχεια να δημιουργούσαν χρέη προς το Δημόσιο και να έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους οικονομικές εκκρεμότητες.

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